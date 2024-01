Il Comune di Verona approva un protocollo d'intesa per contrastare il disagio abitativo, Ceni: «Un grande aiuto»

«L'emergenza abitativa è tra le priorità affrontate dalle politiche sociali territoriali». Lo evidenziano da Palazzo Barbieri, rilevando che si tratta di «una criticità che il Comune di Verona segue dal 2009 con uno specifico Piano di intervento che ha posto in essere con il progetto "Agenzie di intermediazione sociale all’Abitare – Aisa", in collaborazione con la Cooperativa sociale Energie Sociali Onlus di Verona fino al 2023». Secondo quanto viene riferito in una nota, per la sua attuazione, nel 2021 è stato redatto il primo protocollo d’intesa che ha coperto il biennio d’intervento 2022/2023. Alla sua chiusura lo scorso 31 dicembre l’amministrazione comunale ha avviato un nuovo tavolo di confronto per stipulare, con «nuove azioni specifiche di supporto alla cittadinanza», una seconda fase di attività con la cooperativa sociale Energie Sociali Onlus di Verona.

Il protocollo d’intesa per la collaborazione biennale 2024/2025 è stato approvato dalla giunta comunale, su proposta dell’assessora alle politiche sociali Luisa Ceni, nella giornata di venerdì 26 gennaio: «Abbiamo rinnovato il protocollo d’intesa con la cooperativa Energie sociali per la realizzazione del progetto "Agenzie di intermediazione sociale dell’abitare Aisa" per il biennio 2024-2025 - ha spiegato l’assessora Luisa Ceni -. Era un protocollo già esistente di supporto ai servizi sociali per le emergenze abitative, che abbiamo rivisto per migliorare l’offerta alla cittadinanza, alla luce delle mutate necessità. In un primo momento lo sportello si occupava del reperimento degli alloggi, mentre oggi sono stati revisionati i compiti in un’ottica di accompagnamento alle famiglie, implementando l’assistenza nella gestione delle istruttorie. Si tratta di un grande aiuto, - ha concluso l'assessora Ceni - mentre è evidente che la ricerca degli affitti passi da altre politiche e l’impegno concreto del governo centrale».

Quali sono le nuove azioni d’intervento

In base a quanto indicato dal Comune di Verona, tra i servizi offerti vi sarà l'assistenza alle famiglie attraverso la gestione della casistica in situazione di urgenza abitativa inviata dagli assistenti sociali. In particolare, spiega una nota di Palazzo Barbieri, per i nuclei familiari coinvolti da un processo di sfratto per morosità o fine locazione, Aisa garantirà l’assistenza per la preparazione delle famiglie alle udienze e, in caso di convalida, la presa dei contatti e mantenimento dei rapporti con l’Ufficiale giudiziario al fine di monitorare le fasi esecutive della procedura di sfratto e nel reperimento di soluzioni abitative emergenziali, nonché di medio e lungo periodo.

Ancora, verrà dato supporto all’ufficio in attività di analisi, redazione di documenti, protocolli e atti deliberativi inerenti le politiche dell’abitare. È poi prevista la mappatura delle risorse abitative sia temporanee che di medio o lunga permanenza di Agec, Ater, Caritas, Centro Aiuto vita e altre realtà del terzo settore, al fine di costituire una banca dati degli immobili a supporto degli uffici. Si prevede poi l'attivazione di un monitoraggio degli sfratti in città, alimentato dal flusso di dati elaborati dai Servizi sociali del territorio, ai quali proporre abbinamenti dei bisogni dei nuclei familiari con le risorse a disposizione nella banca dati costituita.

Infine, sono previste la gestione delle istruttorie per eventuali accordi con Ater e Agec al fine della gestione delle emergenze abitative, nonché l'assistenza alle famiglie nelle pratiche documentali per la partecipazione a bandi di edilizia residenziale pubblica Agec e Ater, di cambio residenza o attivazione utenze e, infine, la messa a disposizione di proprie unità abitative.