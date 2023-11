«Per l'inerzia dei passati amministratori le piscine Castagnetti sono inaccettabili»

Piscine fredde e poco pulite e temperature basse anche al di fuori dell'acqua e sotto le docce. Cominciano a sommarsi uno sull'altro i disagi segnalati nel centro nuoto di Viale Galliano, a Verona, intitolato ad Alberto Castagnetti.

La struttura è di proprietà del Comune, che per alcuni disservizi sta già intervenendo. Mentre la gestione è affidata, tramite una convenzione, alla Fin (Federazione italiana di nuoto), visto che nelle piscine veronesi si allenano anche atleti della Nazionale. Ed anche il gestore si sta occupando di risolvere problemi che purtroppo si sono accumulati già da prima del periodo Covid e che sono in parte dovuti all'età dell'impianto.

Per disinnescare possibili polemiche è voluto intervenire il presidente della Fondazione Bentegodi Giorgio Pasetto, il quale riconosce che «le condizioni della piscina di Via Galliano non sono accettabili» ma ritiene che le responsabilità siano da ricercare tra gli amministratori del passato. «Verona ha una tradizione di nuoto ai massimi livelli che non può essere umiliata da una situazione strutturale simile - ha commentato Pasetto - Il rapporto tra federazione e l'attuale amministrazione comunale è di reciproca e sincera collaborazione, ma sconta l'inerzia di chi ha amministrato la città precedentemente. Certi danni strutturali non si creano in un anno. Ora bisogna agire, ma stroncando sul nascere ogni prevedibile strumentalizzazione politica: le responsabilità sono chiare. Per il presente e il futuro, serve una svolta e propongo un confronto pubblico sulla gestione e la riqualificazione di tutto il patrimonio sportivo della città. Un piano pluriennale, elaborato pubblicamente con associazioni, federazioni e partner privati, che dia a Verona le strutture che merita».