Disagi al centro di nuoto Castagnetti, Bozza: «Tommasi poco tempestivo»

Vasca da 50 metri temporaneamente chiusa e l'acqua nella vasca olimpionica a 25 gradi. Sono questi gli ultimi avvisi apparsi sulla bacheca del centro federale di nuoto di Viale Galliano a Verona. Un centro dove si allenano anche atleti della Nazionale, ma dove purtroppo ultimamente si stanno sommando una serie di disagi.

L'ultimo avviso riguardante un disservizio è di ieri, 14 novembre, e riguarda la vasca da 50 metri che «resterà temporaneamente chiusa al nuoto libero fino a prossima comunicazione». I problemi, però, riguardano anche la vasca olimpionica dove l'acqua ha una temperatura massima di 26 gradi «a causa di interventi di manutenzione al circuito di riscaldamento». Un riscaldamento che non è alto neanche al di fuori delle vasche o sotto le docce. E in più sul fondo di una piscina sono state viste chiazze verdi e fanghiglia.

L'impianto è di proprietà del Comune di Verona, il quale lo ha dato in gestione alla Fin (Federazione italiana nuoto) tramite una convenzione che prevede sia il Comune a occuparsi della manutenzione straordinaria. E in effetti, Palazzo Barbieri ha investito risorse per rinnovare una struttura che comincia a sentire i segni del tempo. Un intervento giudicato «poco tempestivo» dal consigliere comunale di Forza Italia Alberto Bozza.

«I filtri delle vasche sono stati riparati solo due mesi fa e ancora si deve fare la gara d’appalto per sostituirli, ma chi frequenta la piscina le segnalazioni dei problemi le ha fatte a primavera e il sindaco non ha mai risposto - ha dichiarato Bozza - La situazione in cui versa il centro Castagnetti è degradante, quella è la casa della Federazione nuoto, lì si allenano sette atleti della nazionale e altri sessanta agonisti di alto livello della Fin, e fino all’anno scorso ci nuotava Federica Pellegrini. Nei giorni scorsi un atleta azzurro molto importante ha dovuto saltare un allenamento, sarebbe un peccato perderlo per Verona, così come sarebbe un peccato perdere la Federazione nuoto, ma questo è il rischio, a causa dei gravi deficit nella manutenzione straordinaria, di cui è responsabile il Comune e quindi politicamente il Sindaco. La stessa Fin, infatti, è vittima dei disagi. Peraltro, il Castagnetti è frequentato anche tanti cittadini veronesi, tra cui bambini e ragazzi che ogni giorno lì fanno agonistica, corsi di nuoto o tuffi. È indecente il degrado che si è creato».