Sono pronte a partire a Verona tre iniziative per promuovere il valore della disabilità

Sono state presentate venerdì mattina nella sala conferenze della direzione generale Ulss 9 Scaligera a Verona, le nuove campagne promosse da A.S.D. La Grande Sfida Onlus in collaborazione con l’azienda socio sanitaria, Confcommercio, Confesercenti e l’Amministrazione comunale scaligera. Tre iniziative per promuovere la socialità e l’integrazione delle persone con disabilità che animeranno le piazze veronesi a partire dalla prossima settimana e fino a inizio giugno: "Anch'io sono capace - Negozi Senza Barriere", "Di tutti i colori!" e "Street gallery".

A illustrarle in conferenza stampa, Maurizio Facincani, direttore Servizi Socio Sanitari Ulss 9 Scaligera, Luisa Andreetta, direttore UOC Disabilità Non Autosufficienza Distretti 1 e 2, Paolo Bissoli, presidente Confesercenti Verona, Marco Savoia, rappresentante Confcommercio Verona, Alessandra Previdi di ASD La Grande Sfida APS e Roberto Nicolis, presidente dell'associazione.

«L’intento delle iniziative - spiega Nicolis - è quello di portare un cambiamento culturale. Terminati gli eventi, a giugno, ci incontreremo con gli assessorati ai Servizi Sociali e al Commercio del Comune e la direzione dei Servizi Socio Sanitari dell’Ulss 9 per rendere continuativa la progettualità di "Negozi Senza Barriere", anche in vista dell’arrivo delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi.

«È sempre un grande piacere - commenta Maurizio Facincani - partecipare alle iniziative de La Grande Sfida (partner del progetto di Inclusione Sociale dell’Ulss 9), una collaborazione ormai collaudata da molti anni che permette ad ogni occasione di valorizzare le persone con disabilità, dando modo agli ospiti dei nostri CEOD di vivere esperienze sociali e conviviali preziose, che donano gioia e colore alle loro vite, così come loro arricchiscono la nostra società».

Da martedì 14 a venerdì 17 maggio torna la campagna "Anch'io sono capace - Negozi Senza Barriere": una settimana di inserimenti socializzanti al lavoro nei negozi del centro storico di Verona. Quest'anno all'iniziativa, realizzata insieme a Ulss 9, Confcommercio e Confesercenti, aderiscono 66 persone con disabilità, coinvolgendo 41 negozi. L’obiettivo è sensibilizzare rispetto al lavoro e alla presenza attiva delle persone con disabilità, condividendo con i cittadini il valore della loro presenza all’interno della società, cercare e creare nuovi network al di fuori dei Centri Diurni, e non da ultimo dare loro l'opportunità di vivere un'esperienza di inserimento socio-lavorativo, creando i presupposti culturali e sociali ed esperienze innovative e sostenibili di inserimento al lavoro.

Mercoledì 15 in piazza delle Erbe se ne vedranno "Di tutti i colori!". Ritrovo dalle ore 9.30 alle 10.30 presso la scalinata del Municipio per la partenza di una passeggiata fino a piazza delle Erbe, dove alle ore 10 aprirà il mercato comune: le persone con disabilità dei Centri Diurni dei Distretti 1 e 2 dell'Ulss 9 esporranno e metteranno in vendita gli oggetti artigianali realizzati a mano che mettono in luce il valore del loro lavoro. Alle ore 13 si terrà un momento di preghiera all’interno del Cortile del Mercato Vecchio in presenza del Vescovo di Verona, S.E. Mons. Domenico Pompili, prima della conclusione con pranzo al sacco, dalle 13.30 alle 14.30.

Da martedì 21 maggio a domenica 9 giugno, nei negozi del centro di Verona si terrà la settima edizione di "Street gallery". In 40 esercizi commerciali verranno esposte le opere prodotte da alcuni artisti con disabilità dei Centri diurni e dei Centri diurni del Servizio di Salute Mentale dell'Ulss 9 Scaligera. L'espressione artistica viene utilizzata come terapia nell'ambito della cura e l’iniziativa è un’occasione per far conoscere alla città lo spessore artistico di certe opere e dei loro autori, entrando nei luoghi del quotidianoper catturare l’attenzione dei passanti.