Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo: Verona aderisce alla campagna di Amnesty e la Gran Guardia s'illumina di giallo

«In questo contesto storico è sempre più importante ribadire i valori sanciti 75 anni fa dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite». Il Comune di Verona, in collaborazione con il "Coordinamento veronese 10 dicembre" promuove così alle ore 18 di domenica un evento in piazza Bra, con la lettura degli articoli della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. «La dignità della persona al di sopra della sovranità dello Stato. Sono passati 75 anni dalla formulazione di questo pensiero - ricordano da Palazzo Barbieri - che, in risposta all’indignazione dell’opinione pubblica per le conseguenze della guerra, rivoluzionò l’ordinamento internazionale ponendo per la prima volta al centro una nuova cultura dell’individuo».

Un’idea politica "illuminata" da cui scaturì la Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite riunita a Parigi, al Palais de Chaillot, il 10 dicembre 1948. Per ricordare e ribadire il valore universale e storico di questa scelta, insieme a tante altre amministrazioni italiane, Verona ha aderito alla richiesta di Amnesty International di illuminare un monumento cittadino, allo scopo di tenere la luce accesa sulla necessità di tutelare e garantire i diritti umani a livello universale.

Proprio per questo, il palazzo della Gran Guardia si colorerà di giallo domenica 10 dicembre, alle ore 18. Di fronte alla scalinata di Palazzo Barbieri, sarà inoltre proposto alla città un evento, a cui parteciperà l’assessore alle Pari opportunità e ai diritti umani Jacopo Buffolo, con la lettura degli articoli della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo da parte dei rappresentanti delle varie associazioni che fanno parte del "Coordinamento veronese 10 dicembre" e dei presenti. Inoltre, sarà letto il documento "La pace è un diritto dell’umanità tutta".