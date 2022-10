La direttrice dei Musei civici di Verona Francesca Rossi nel nuovo tavolo tecnico per l'innovazione del ministero della Cultura

Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura. Sono questi alcuni dei principali obiettivi del nuovo tavolo tecnico di coordinamento della Direzione generale Musei istituito in questi giorni dal ministero della Cultura. A rappresentare Verona, fra gli otto componenti selezionati in tutta Italia, ci sarà la direttrice dei Musei civici di Verona Francesca Rossi.

Di competenza del tavolo tecnico due importanti aree di intervento a sostegno del "Patrimonio culturale per la prossima generazione" e della "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura". A disposizione risorse per 300 milioni di euro, da ripartire in favore di progetti per la rimozione delle barriere, il miglioramento dell’accessibilità nei luoghi della cultura e la formazione di operatori culturali. Punto di coordinamento il neoeletto tavolo tecnico ministeriale, a cui è stata affidata la regia delle operazioni.