La dottoressa Flavia Dal Bosco è il nuovo direttore amministrativo dell'Ulss 9 Scaligera

Il direttore generale dell’Ulss 9 Scaligera, la dottoressa Patrizia Benini, ha nominato nuovo direttore amministrativo dell’azienda sanitaria, ovvero la dottoressa Flavia Dal Bosco, a decorrere dall’1 giugno.

Originaria di Monteforte d’Alpone e laureata in Giurisprudenza all’Università di Padova, la dottoressa Dal Bosco dal 1990 al 2011 ha lavorato in Comune a Verona prima come funzionario e, da ultimo, come dirigente del Centro Responsabilità gare contratti e appalti. Dal 2007 al 2011 è stata occupata alla Regione Veneto in veste di dirigente responsabile del Centro regionale acquisti per la Sanità. A inizio 2011 è arrivata all’ex Ulss 22 in qualità di dirigente amministrativo di presidio ospedaliero a Bussolengo e, da fine anno, con l’incarico di direzione amministrativa dei distretti sanitari.

Nel 2017, alla nascita dell’Ulss Scaligera, le è stato affidato il coordinamento della direzione amministrativa ospedaliera, diventando poi direttore della UOC direzione amministrativa di ospedale. Da marzo 2023 è passata al ruolo di direttore della UOC DAT, Direzione Amministrativa Territoriale.

«Ho il piacere e la responsabilità di lavorare da oltre vent'anni nella sanità veronese - ha affermato la dottoressa Dal Bosco -. Ho vissuto da vicino l’avvio dell’Ulss 9 Scaligera, con tutte le difficoltà ma anche le sfide che la fusione di tre aziende ha comportato, con l’obiettivo di fornire servizi sempre più efficienti e accessibili. Grande attenzione va anche rivolta alle risorse umane, il motore del funzionamento e dello sviluppo dell’azienda, e sulle quali è necessario lavorare per una sempre maggiore valorizzazione. Ringrazio il direttore generale per la fiducia che mi è stata accordata: è una grande responsabilità ma anche un grande onore».

La dottoressa Dal Bosco subentra al dottor Giuseppe Cenci, alla scadenza del contratto, al quale sono andati i ringraziamenti da parte di tutta l’Ulss 9 per l’impegno, la dedizione e la professionalità dimostrati in tutti gli anni di servizio.