L'annuncio del ministro Valditara al Job&Orienta: «Firmata la direttiva sull’educazione alle relazioni nelle scuole»

«Il tema dell’educazione alle relazioni, e quindi della lotta contro il residuo di maschilismo, e il contrasto alla violenza e la discriminazione nei confronti delle donne è una sfida che questo governo sente in modo particolare. Per questo motivo ho fortemente voluto il progetto sull’educazione alle relazioni che ho firmato oggi». Così il ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara, intervenuto nel pomeriggio alla 32esima edizione di Job&Orienta, annunciando la Direttiva ministeriale sull’educazione alle relazioni. Si tratta, secondo quanto spiegato in una nota, di una Direttiva indirizzata a tutte le scuole secondarie di secondo grado, in via sperimentale, con la quale il ministro ha dato disposizione di affrontare, durante le ore di educazione civica, ma non solo, i delicati temi.

Il ministro Giuseppe Valditara ha spiegato così l'iniziativa: «Il progetto si articolerà con gruppi di discussione, ci sarà un percorso formativo curato da Indire, con la collaborazione dell’Ordine degli psicologi e con un monitoraggio finale. In questi gruppi gli studenti svolgeranno un ruolo importante: si confronteranno e discuteranno, in un momento di crescita. Abbiamo previsto 30 ore di formazione nell’arco di un anno e abbiamo messo a disposizione del progetto 15 milioni di euro, destinati ai docenti che si occuperanno del percorso. Ho fortemente voluto questo progetto, che è stato costruito attraverso un dialogo anche con le associazioni dei genitori, degli studenti, dei docenti e con i sindacati».

Riforma degli istituti tecnici e professionali

Il ministro Valditara è inoltre intervenuto anche sulla riforma della filiera scolastica tecnico-professionale e sull’introduzione del nuovo modello 4+2 che coinvolgerà dall’anno scolastico 2024-25 sino al 30% degli istituti tecnici e professionali. La riforma, di cui si parlerà anche domani, nel secondo giorno di Job&Orienta, nell’ambito dell’evento "La nuova filiera tecnico-professionale che guarda al futuro" (ore 11, Sala Rossini), prevede un percorso ridotto a 4 anni di scuola superiore più 2 anni di ITS Academy, gli istituti tecnologici professionalizzanti.

La nuova piattaforma "Unica"

Nel pomeriggio il ministro ha partecipato al convegno "UNICA – La scuola di tutti", presentando ai dirigenti scolastici, ai docenti e ai ragazzi la nuova piattaforma digitale del Ministero "Unica" dedicata agli studenti e alle famiglie. Lo strumento online è stato ideato per «offrire, per la prima volta, un solo punto d’accesso ai servizi digitali». Attraverso la piattaforma sarà possibile «consultare informazioni e dati utili per una scelta consapevole del percorso scolastico e post-scolastico, fruire in modo organico e personalizzato di tutti i servizi digitali relativi all’orientamento, alle istruzioni, ai pagamenti, nonché alle iniziative e sostegno del diritto allo studio, seguire facilmente l’intero iter scolastico e i principali traguardi raggiunti attraverso l’E-portfolio, un documento digitale sempre a disposizione di studenti e famiglie, entrare in contatto con il tutor scolastico e il docente orientatore, le nuove figure istituite per supportare famiglie e studenti nei momenti di scelta del percorso scolastico».

A tal riguardo, sempre da Verona il ministro Valditara ha infine precisato: «Con le figure del tutor e del docente orientatore la formazione diventa personalizzata, strutturata come un abito sartoriale, costruita sulle potenzialità del giovane». Queste due nuove figure sono previste dalla riforma del sistema di orientamento, una delle sei comprese nel Pnrr nell’ambito della missione 4 dedicata a "Istruzione e ricerca".