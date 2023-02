Plateatici a Verona, approvate le nuove direttive per l'estate: stagione più lunga e costi più alti

Sarà una stagione più lunga di due mesi, con il periodo di allestimento dei plateatici che parte dall'1 aprile e arriva fino al 15 novembre 2023, tenendo così conto di due manifestazioni fieristiche importanti come Vinitaly e Fieracavalli, con grandi flussi di visitatori. È questa la prima delle novità annunciate in una nota del Comune di Verona per quanto riguarda le direttive relative ai plateatici appena approvate. Nel contempo, stando sempre a quanto rivelato dalla nota di Palazzo Barbieri, sono stati «ridotti all’interno della Ztl gli stalli da destinare ai plateatici» e, inoltre, sono stati «innalzati i costi per la loro occupazione, con variazioni che vanno da un +12 a 25% a seconda che si tratti di area Ztl o di altri quartieri cittadini».

Queste le principali novità introdotte nella giornata di mercoledì 22 febbraio da parte dell’amministrazione, su indicazione dall’assessore al commercio Italo Sandrini, con l’approvazione delle nuove direttive per l’assegnazione di stalli di sosta per l’allestimento di plateatici nella estiva 2023. «La nuova delibera è frutto di un importante lavoro di condivisione – ha dichiarato l’assessore Italo Sandrini –. Abbiamo tenuto conto delle istanze di tutti soggetti coinvolti residenti e dei commercianti, associazioni di categoria ad esempio ma non solo nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti».

Lo stesso assessore Italo Sandrini ha poi aggiunto: «Noi abbiamo cercato di fare una sintesi con una grande opera di mediazione tra esigenze diverse, che è quello che deve fare una amministrazione che deve occuparsi di una intera comunità. Perciò possiamo dirci soddisfatti, rispetto al regolamento in atto, non potevamo fare di meglio. Ora stiamo lavorando al suo aggiornamento visto che nel frattempo sono cambiate molte abitudini nella vita di tanti cittadini. Stiamo raccogliendo nuovamente i pareri di tutte le categorie coinvolte sul tema. Il dialogo prosegue anche con le altre forze presenti in Consiglio comunale, così come è stato fatto finora. Condividere decisioni così impattanti in una città è l'unico sistema per riuscire a prendere delle decisioni rispettose delle norme e della vita di una comunità», ha concluso l'assessore Sandrini.

Le principali novità

Di seguito riportiamo quelle che sono le novità più importanti annunciate dall'amministrazione comunale in merito alle regole per i plateatici durante la prossima stagione estiva:

La stagione prende il via già dall'1 aprile e durerà fino al 15 novembre 2023, dando la possibilità ai commercianti di tenere allestiti i plateatici per due mesi in più.

Diminuisce all’interno della Ztl il numero degli spazi destinati ai plateatici, che passa da 65 a 55 per gli stalli della sosta delle auto e da 41 a 32 per quelli dedicati ai ciclomotori.

Le tariffe 2023 per l’occupazione di ogni stallo blu sono di 200 euro in area Ztl, 180 euro sul territorio della prima circoscrizione e di 160 euro nelle altre.

Le richieste per l’assegnazione degli spazi andranno presentate dal 27 febbraio al 8 marzo 2023.

Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito www.comune.verona.it, nelle pagine dedicate alla Direzione Commercio. È possibile contattare l’Ufficio Plateatici della Direzione Commercio ai numeri 045 8077279 - 8077027.