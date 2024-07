Pranzi e cene tra le nuvole, "Dinner in the sky" torna a Lazise: ecco le date e tutte le informazioni per prenotarsi

Dopo il grande successo della tappa di giugno, con oltre 700 commensali italiani e stranieri saliti a bordo del ristorante tra le nuvole nella splendida cornice del Lago di Garda, Dinner in the sky torna nuovamente a Lazise. Dal 5 all’11 settembre l’attrazione che ha all’attivo oltre diecimila eventi nelle più grandi città del mondo, da Las Vegas a Dubai, da Londra a Bruxelles, farà nuovamente tappa nella rinomata località turistica in provincia di Verona, affacciata sulla sponda orientale del Lago di Garda.

Dinner in the sky si propone di offrire al pubblico un’esperienza unica: gustare pranzi, cene, apericene e aperitivi sospesi a 50 metri di altezza. Rispetto alla tappa di giugno, tuttavia, cambia la location prescelta: dal lungolago si passerà infatti alla frazione di Pacengo, in cima ad una splendida collina dalla quale si domina lo scenario incantato del Lago. Un punto di osservazione unico, con l’occhio che si perde tra l’azzurro del cielo, il blu del Lago e il verde circostante.

Il tutto abbinato ad una proposta di fine dining di altissima qualità, affidata anche questa volta ad un’eccellenza della ristorazione locale. Sul sito di Dinner in the sky sono già disponibili le prevendite per gli esclusivi eventi della tappa di Pacengo: pranzo, aperitivo, apericena, cena al tramonto e cena.