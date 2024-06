Un debutto con oltre 700 commensali a Lazise per il ristorante tra le nuvole "Dinner in the sky"

Dinner in the sky, il ristorante tra le nuvole che offre ai commensali la possibilità di pranzare, cenare o sorseggiare un aperitivo a 50 metri di altezza, ha debuttato ufficialmente sul Lago di Garda. Dal 7 al 13 giugno scorsi, infatti, oltre 700 commensali provenienti da ogni parte d’Italia e anche dall’estero hanno spiccato il volo a bordo dell’esclusiva attrazione, in una location unica nel suo genere: quella di Lazise, rinomata località turistica affacciata sulla sponda orientale del Lago di Garda. Alla cerimonia di inaugurazione, svoltasi nella giornata del 7 giugno, erano presenti, oltre a Stefano Burotti di Dits Italia Srl (concessionario in esclusiva per l’Italia di Dinner in the sky), il sindaco di Lazise Damiano Bergamini, l’assessore Enrico Olivieri, amministratori locali dei comuni del circondario, le autorità civili e militari e l’europarlamentare Paolo Borchia.

Tutti gli eventi targati Dinner in the sky, fanno sapere gli organizzatori, sul Lago di Garda hanno registrato sold out. Il ristorante tra le nuvole ha accolto gli ospiti in una cornice mozzafiato sul lungolago per portarli in quota e regalare loro un'esperienza indimenticabile, tra pranzi, cene, apericene e aperitivi, sospesi tra l'azzurro del cielo e il blu del Lago, immersi in uno scenario naturale da favola con l'occhio che spazia fino all'orizzonte. Il tutto abbinato ad una proposta di fine dining di altissima qualità, curata da Matteo Balestra, executive chef della Loggia Bistró di Verona. Spazio anche ad eventi aziendali, come quello organizzato dal Gruppo Fimauto di Verona con la presentazione ufficiale della nuova BMW Serie 5. Il binomio tra Dinner in the sky e Lazise è nato grazie anche alla partecipazione del ristoratore Alessandro Giona, imprenditore e patron de La Loggia Bistrò (Verona e Venezia), Fama cafè, White monkey.

«Ci siamo innamorati di questa splendida località, una vera e propria gemma incastonata nel Lago di Garda - dichiara Stefano Burotti di Dits Italia Srl -. Lazise ci ha riservato un’accoglienza davvero calorosa e tutti i nostri eventi sono andati sold out a riprova dell’interesse e della curiosità che questo format è in grado di suscitare. Abbiamo avuto la fortuna di ospitare persone provenienti da ogni parte d’Italia e anche dall’estero oltre ad un importante evento aziendale come quello con il Gruppo Fimauto. Un ringraziamento sentito all’amministrazione comunale di Lazise per la collaborazione, la fiducia e il supporto, ad Alessandro Giona e il suo staff per aver creduto nel nostro progetto e ai tanti partner che sono stati al nostro fianco in questa bella avventura».

Il sindaco di Lazise, Damiano Bergamini, ha quindi aggiunto: «Lazise è sempre stata valorizzata attraverso le eccellenze della terra e dell’acqua. Da oggi, grazie a Dinner in the sky, il nostro Comune è arrivato anche in cielo. Siamo molto soddisfatti del riscontro ottenuto dagli eventi che hanno richiamato un pubblico numeroso ed eterogeneo. La soddisfazione è doppia anche perché si trattava delle uniche del Veneto del 2024. Il bilancio è sicuramente positivo: confidiamo che l’esperienza si possa ripetere». L’assessore Enrico Olivieri ha infine evidenziato: «Dinner in the sky è stata una scommessa vinta. Eventi di questo tipo, dal forte respiro internazionale, contribuiscono alla promozione del nostro territorio anche in chiave turistica. Il numero di visualizzazioni sul portale dell’evento ha superato i 15 milioni di visitatori fornendo al Comune di Lazise un’eccezionale promozione totalmente gratuita».