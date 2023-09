Si è dimessa dottoressa accusata di assenteismo, Tregnago senza medico di base

Non è stato un settembre facile per i cittadini di Tregnago e per il loro sindaco Simone Santellani (intervistato nel video da Romina Disconzi). All'inizio del mese doveva prendere servizio nell'ambulatorio di Via Unità d'Italia la dottoressa Maria Colavita, in qualità di medico di medicina generale. Per giorni, la dottoressa è stata assente prima per lutto e in seguito senza una valida giustificazione. Maria Colavita si è fatta viva solo quando si è concretizzata l'ipotesi di una denuncia per interruzione di pubblico servizio. Ma nei pochi giorni in cui è stata operativa non ha offerto prestazioni ottimali ai suoi pazienti. L'ultimo suo atto è stato quello di rassegnare le dimissioni sabato scorso, 23 settembre, per eccesso di stress. Si è così chiusa una vicenda che avrà pur stressato la dottoressa Colavita ma ha soprattutto fatto arrabbiare gli abitanti di Tregnago ed il loro primo cittadino.

I tregnaghesi hanno vissuto una ventina di giorni di passione a causa della dottoressa accusata di assenteismo. E adesso si ritrovano al punto di partenza e cioè senza un medico di medicina generale. L'Ulss 9 Scaligera è convinta di poter trovare il successore di Maria Colavita nel giro di pochi giorni, ma intanto attraverso un avviso affisso davanti all'ambulatorio e fatto girare attraverso i social si consiglia ai pazienti di rivolgersi alla guardia medica.

«È incredibile come questa dottoressa metta a repentaglio la salute delle persone con faccia tosta e noncuranza. Si faccia in modo che non possa più fare danni», ha scritto su Facebook il sindaco di Tregnago Santellani, consapevole che le dimissioni della dottoressa Colavita siano state il primo passo verso il ritorno alla normalità, ma anche l'ennesimo disservizio di questa professionista che non ha rispettato neanche i 60 giorni di preavviso per dimettersi.