Il blocco dei diesel Euro 4 non ci sarà ad aprile, annunciato rinvio all'autunno

L'annunciato blocco straordinario dei diesel Euro 4 per tutto il mese di aprile, deliberato dalla Regione Veneto, è stato rinviato. La notizia è stata direttamente dai funzionari regionali questa mattina, 17 marzo, durante il tavolo tecnico zonale convocato online dalla Provincia di Verona. Ora manca solo l'ufficialità degli atti.

La novità è importante visto che ad inizio mese la giunta regionale aveva deliberato un pacchetto di misure per il prossimo triennio, al fine di dare atto al Piano straordinario per la qualità dell’aria, condiviso con le altri Regioni dell'Accordo Bacino Padano. Tra queste misure c'era l'allungamento del periodo delle limitazioni invernali fino a fine aprile, e non più fino al 31 marzo. E ad aprile, dunque, sarebbero scattati il blocco dei diesel Euro 4, il divieto di combustione all'aperto e di utilizzo di biomasse per stufe inferiori alle 3 stelle e l'imposizione di una temperatura massima di 19 gradi in abitazioni e uffici e di 17 gradi all'interno degli edifici industriali e artigianali. Ma vista l'emergenza sanitaria ancora in corso, il blocco dei diesel Euro 4 non entrerà in vigore ad aprile. Una misura che a Verona interessa 14.109 auto e che, a questo punto, viene rinviata al prossimo autunno.

«Siamo felici che la Regione abbia ascoltato e accolto le istanze del territorio - ha commentato l'assessore all'ambiente del Comune di Verona Ilaria Segala - Era assurdo, dopo le deroghe fatte quest’anno, vista l’emergenza sanitaria ancora in corso, andare a gravare sulle famiglie per un mese. Tra l'altro senza nessuna possibilità per il Comune di non applicare il provvedimento, pena non avere più accesso ai finanziamenti regionali. Aspettiamo quanto prima il provvedimento ufficiale, ma possiamo rassicurare i cittadini. Certo è che il problema viene solo rinviato ad ottobre, quando sicuramente scatterà il blocco totale dei diesel euro 4 e, in allerta arancio, anche degli euro 5. Per questo ho insistito affinché arrivino quanto prima gli incentivi per il cambio auto. La Regione ci ha assicurato che sono stati stanziati 15 milioni di euro e che quanto prima verrà fatto il bando. In questo modo entro l’autunno i cittadini potranno organizzarsi e sostituire le macchine, per poter poi circolare liberamente. Contribuendo così al miglioramento della qualità dell’aria che resta l’obiettivo principale».