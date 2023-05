Il Comune di Verona mette a disposizione diecimila pasti gratuiti per i grest estivi

«I grest estivi svolgono da sempre un prezioso supporto per le famiglie che devono gestire figli e lavoro durante l’estate». Lo evidenzia una nota del Comune di Verona che poi aggiunge: «Non tutti però offrono anche il servizio del pasto a pranzo, vuoi per mancanza di attrezzature adeguate, vuoi per mancanza di risorse». È il caso, come viene sottolineato sempre da parte di Palazzo Barbieri, di «alcune associazioni sportive, sociali e culturali, ma anche di parrocchie i cui centri estivi si basano sul volontariato e sulla presenza di educatori adolescenti, realtà che non possono sostenere il servizio del pasto».

Molte di queste, proprio a fronte di tale limite, organizzano le attività solo in orario mattutino, finendo con lo svantaggiare le famiglie che non hanno flessibilità d’orario. Ecco perché l’amministrazione ha deciso quest’anno di distribuire, attraverso la ristorazione di Agec, ben «diecimila pasti gratuiti e merenda per i minori che frequenteranno centri estivi e grest promossi da associazioni ed enti privati senza scopo di lucro». Secondo quanto spiegato nella nota del Comune di Verona, in caso di esubero di richieste, l’erogazione avverrà «in misura proporzionale al numero dei pasti richiesti», tenendo conto del numero degli iscritti e della durata del servizio, secondo «modalità eque e trasparenti».

Da Palazzo Barbieri, inoltre, spiegano che «saranno privilegiate le realtà formate da volontari e giovani, quelle con maggior numero di iscritti, che accolgono minori disabili e che garantiscono la continuità della propria attività durante tutto l’anno scolastico». Requisito fondamentale per accedere al bonus, viene evidenziato, è che «l’iscrizione al grest non superi i 65 euro a settimana, in linea con l’attuale tariffa massima dei Cer organizzati dal Comune».

In merito all'iniziativa è intervenuta l'assessora alle politiche educative Elisa La Paglia: «Mettiamo a disposizione dei grest estivi 10 mila pasti gratis per contribuire alla copertura del servizio di ristorazione - ha dichiarato l'assessora La Paglia - Un'opportunità che premia chi offre alle famiglie un servizio essenziale ad un prezzo agevolato e che permette una maggiore conciliazione dei tempi famiglia e lavoro durante l’estate. Crediamo che i grest siano non solo un importante aiuto per chi ha figli piccoli durante l’estate, ma anche un servizio utile per contrastare la povertà educativa».