Attività diagnostica del centro trasfusionale di Bussolengo trasferita a Borgo Roma

È ufficiale: nel centro trasfusionale di Bussolengo non saranno più svolte le attività di diagnostica biologica a causa della carenza di personale. Un problema che il sindacato Fp Cgil chiederà di affrontare nell'incontro con i vertici dell'Ulss 9 Scaligera in programma per oggi, 12 agosto.

È risultato insufficiente il numero di addetti del centro trasfusionale di Bussolengo e così le attività di diagnostica biologica del sangue e degli emocomponenti verranno accorpate al Polo Unico di Lavorazione del Sangue di Borgo Roma, sotto la direzione dell'Aoui. «Quello che paventavamo quasi un anno fa è infine accaduto - ha commentato Simone Mazza di Fp Cgil Verona - La conferma è arrivata da un'informativa firmata del direttore dell'Ulss 9 Scaligera Pietro Girardi. Tra Ulss e Aoui è già stato siglato anche l'accordo operativo, di cui come sindacato abbiamo saputo soltanto il 5 agosto scorso. Accordo che prevede il trasferimento all'Aoui di due tecnici di laboratorio, per i quali ora si aprirà una procedura ufficiale di mobilità interna, e la cancellazione dei relativi posti dalla pianta organica dell'Ulss 9».

Un cambiamento non da poco per la sanità territoriale, dal momento che Bussolengo faceva da punto di riferimento per l'Ovest Veronese ed in particolare per gli ospedali di Villafranca e Peschiera del Garda. Un cambiamento giustificato dall'esigenza di razionalizzare e centralizzare uno dei servizi che risente della cronica carenza di personale dell'Ulss 9. Carenza che non sarebbe stata contrastata in maniera convincente.

Nell'informativa da lui firmata, infatti, Girardi ammette che «la situazione del personale medico e del comparto della medicina trasfusionale è da anni in grave sofferenza. Con i recenti concorsi regionali svolti da Azienda Zero, la medicina trasfusionale dell'Aoui ha almeno in parte coperto il fabbisogno medico. La situazione dell'Ulss 9 desta invece forte preoccupazione. I concorsi espletati nel 2020 e nel 2021 non sono stati sufficienti per coprire i posti necessari». Concorsi che rendevano disponibili 29 posti per l'Aoui e 16 per l'Ulss 9 e che si sono conclusi con una graduatoria di 39 unità per Aoui e di 13 unità per l'Ulss.

La nota prosegue affermando che il trasferimento del servizio sarebbe dunque necessario al fine di «garantire la continuità operativa del Dipartimento interaziendale di medicina trasfusionale».

«Quello che l'informativa non dice - ha aggiunto Mazza - è che ad essere in sofferenza sono molti altri servizi dell'Ulss 9: soltanto all'ospedale di San Bonifacio mancano 12 tecnici tra laboratorio analisi e anatomia patologica, mentre nell'ambito dell'intera Ulss 9 la carenza complessiva di tecnici sarebbe ancora di circa 20 unità, anche dopo le 13 nuove assunzioni. Ma la carenza di personale si fa sentire anche in Aoui: la radiologia del policlinico di Borgo Roma può contare soltanto su 14 tecnici di radiologia turnisti, 5 dei quali part time, tra i quali sono presenti numerose limitazioni e dispense, il che costringe gli operatori più assidui a rinunciare sistematicamente a ferie e permessi. E dal novembre 2021, quando avevamo denunciato la situazione, non è cambiato nulla: due persone sono andate via, una per pensionamento l’altra per dimissioni, sostituite da altre due unità, di cui una a tempo determinato, lasciando così sostanzialmente invariato l’organico. Il depotenziamento del centro trasfusionale di Bussolengo lascia dunque perplessi perché aggira e non affronta alla radice il vero problema, che è quello della carenza di personale e del rilancio della sanità territoriale».

Carenza di personale e rilancio della sanità che saranno al centro del confronto odierno tra sindacati e direzione dell'Ulss 9 Scaligera.