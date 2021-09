Prorogati fino a fine anno i plateatici "extra large" di bar e ristoranti di Verona

Fino a fine anno, gli esercenti di Verona potranno ancora contare sulla concessione di maggiori spazi per i propri plateatici. Ed è stata estesa fino al 31 gennaio 2022, la validità dei "buoni trasporto" per il pagamento delle corse in taxi o con ncc (noleggio con conducente). Le due proroghe sono state decise oggi, 28 settembre, dal Comune.

PLATEATICI

La giunta comunale di Verona ha deciso di prorogare fino al 31 dicembre la concessione dei plateatici "extra extra large" del centro storico, così come erano stati definiti lo scorso 22 aprile per i gestori di locali che non erano titolari di nessuno spazio esterno.

La deroga era stata realizzata per agevolare bar e ristoranti, provvisti solo di spazi interni, che non avrebbero potuto lavorare perché il decreto governativo ammetteva solo la somministrazione all’esterno. L'amministrazione era quindi nuovamente intervenuta con correttivi straordinari, in deroga a vincoli preesistenti, per ampliare ulteriormente i criteri per acquisire un plateatico e dare soluzioni volte ad avvantaggiare il più possibile le attività economiche cittadine e agevolare tutto il comparto della ristorazione, fortemente penalizzato dalle restrizioni legate alla pandemia.

Si tratta di criteri straordinari per la concessione di spazi pubblici, come marciapiedi, stalli di sosta e tratti di strada chiusa al traffico; "nulla osta temporanei" che escludono la possibilità di ulteriori richieste. Questa possibilità straordinaria, in scadenza il 30 settembre, viene quindi prorogata di tre mesi per permettere ai ristoratori di usufruire del beneficio fino a fine anno, equiparando il termine a quello già concesso ai plateatici "extra large", ovvero che hanno ampliato spazi esterni già esistenti. Le deroghe "extra extra large" si sono infatti aggiunte a quelle già concesse anche l'anno scorso per i locali che già avevano il plateatico ma ai quali era stato concesso l'ampliamento.

«Proroghiamo fine a fine anno la possibilità per i gestori di locali senza spazio esterno di poter continuare a lavorare anche fuori dal locale, come fatto dalla primavera e per tutta l'estate - ha commentato il sindaco Federico Sboarina - La deroga riguarda una cinquantina di plateatici, dei quali 20 sono collocati all'interno del centro storico e in spazi che non occupano stalli blu, quindi senza togliere posti ai parcheggi. Infatti, proprio per la loro natura straordinaria sono stati collocati in spazi diversi, come stalli motorini o marciapiedi particolarmente ampi. Gli altri 30 sono quelli concessi ai locali nei quartieri, con dinamiche del traffico diverse dal centro storico. Per entrambe le situazioni, la nuova deroga non va a limitarne la vivibilità, anzi rappresenta un ulteriore impulso alla vivacità dei nostri quartieri e alla loro ripresa economica».

«Ancora una volta - ha affermato l'assessore alle attività economiche Nicolò Zavarise - l'amministrazione interviene con correttivi straordinari, in deroga a vincoli preesistenti, per agevolare ulteriormente le categorie. Da un lato abbiamo voluto garantire parità di condizioni a tutti gli operatori dei pubblici esercizi, dall'altro abbiamo pensato ad agevolare il lavoro degli operatori stessi anche in seguito alle varie disposizioni sul Green Pass, per permettere agli utenti di potersi sedere ancora all’aperto e per garantire maggior tranquillità agli esercenti nello svolgimento della loro professione. Un sostegno di grande importanza per i gestori dei locali che non hanno mai avuto il plateatico, per poter lavorare di più. L'estate ha visto un ritorno importante dei turisti, che insieme a tanti veronesi hanno potuto sfruttare questa occasione. La proroga risponde ai positivi segnali di ripresa che stiamo registrando nel nostro territorio. L’obiettivo è dare ai nostri esercenti tutti gli strumenti possibili per riprendersi dalle lunghe restrizioni che hanno dovuto subire a causa della pandemia, attraverso azioni concrete. In generale l’estensione dei plateatici è stata una misura che ha anche portato vivacità e vitalità alla nostra comunità, facendo anche da arredo per molte vie e strade cittadine, e diventandone spesso presidio a livello di sicurezza».

BONUS TRASPORTO

La validità di tutti i "bonus trasporto", finanziati dal Comune di Verona per il pagamento delle corse in taxi, si estende fino al 31 gennaio 2022. I veronesi avranno quindi altri quattro mesi per utilizzare e spendere i buoni viaggio che prevedono uno sconto di 10 euro per spostarsi in taxi o tramite autista privato - ncc.

L'iniziativa è stata ideata per incentivare l'utilizzo del taxi con un duplice scopo, sia come sostegno ad una categoria economica che ha risentito pesantemente della crisi per il Covid sia per agevolare le categorie più fragili di cittadini negli spostamenti visto il contingentamento delle presenze sui mezzi pubblici.

I bonus trasporto, riconosciuti ai soli cittadini residenti a Verona, sono stati così assegnati, sulla base delle richieste presentate: dieci buoni viaggio a persone disabili con invalidità pari almeno al 65%; dieci a persone sottoposte a terapia salvavita; cinque a persone sopra i 65 anni di età; cinque a minori e loro genitori. E ancora, cinque a farmacisti, medici, infermieri, oss, asa, tecnici sanitari e operatori sanitari residenti a Verona oppure operanti in strutture sanitarie o socio-sanitarie presenti sul territorio veronese; tre a donne che hanno necessità di spostarsi nella fascia oraria dalle 18 alle 6 del mattino; tre alle future mamme in stato di gravidanza.

«Abbiamo voluto prorogare la validità dei buoni affinché chi non li ha ancora utilizzati lo possa fare nei prossimi mesi», ha spiegato l'assessore alla viabilità Luca Zanotto.