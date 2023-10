Migliorare la qualità della vita dei veronesi, l'obiettivo del nuovo prefetto Demetrio Martino

Ha preso servizio oggi, 2 ottobre, il nuovo prefetto di Verona Demetrio Martino.

Sposato e padre di due figlie, il prossimo 19 novembre Martino compirà 63 anni, di cui 35 passati all'interno della pubblica amministrazione. I primi passi li ha mossi nella sua città, Reggio Calabria, maturando esperienze in vari settori, tra cui la protezione civile e l'ufficio di gabinetto. Promosso viceprefetto, è stato capo gabinetto nelle prefetture di Cosenza, Reggio Calabria e Napoli, dove successivamente ha svolto la funzione di vicario del prefetto. Ed è stato anche commissario prefettizio in ventidue Comuni, di cui tre sciolti per infiltrazioni mafiose, nelle province di Reggio Calabria, Cosenza e Napoli. La prima nomina a prefetto è del 2019, quando è stato destinato a Matera. Dal 2020 è stato poi prefetto di Taranto, ricoprendo anche il ruolo di commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione della città.

Terminata l'esperienza tarantina, Demetrio Martino si è insediato ufficialmente questa mattina nella prefettura di Verona, ricevendo anche il saluto del presidente del Veneto Luca Zaia: «La Regione sarà a disposizione per offrire la massima collaborazione e il supporto istituzionale necessario nell’interesse dei cittadini e dei territori in una fase storica così complessa come quella che stiamo vivendo, con un’attenzione particolare al tema dell’immigrazione e della legalità», ha dichiarato Zaia, il quale ha voluto ringraziare anche il predecessore Donato Cafagna, diventato prefetto di Torino.

E anche Uil Veneto ha dato il benvenuto al nuovo prefetto di Verona, appoggiando quello che per Demetrio Martino sarà il principale obiettivo di mandato: migliorare la qualità della vita delle persone, facendole sentire più vicine alle istituzioni. «Come Uil Veneto - ha commentato Giuseppe Bozzini - contiamo di poterlo incontrare quanto prima per confrontarci su temi importanti e seri che riguardano la nostra provincia, quali il lavoro nero, il caporalato soprattutto in agricoltura e l’importanza del rispetto del protocollo della sicurezza. Non c’è giorno che in Veneto, in cui dall’inizio dell’anno abbiamo superato i 50 morti sul lavoro, non si registri un infortunio. È ora che questa situazione venga presa in mano, in maniera piena e con determinazione, da tutti i soggetti che possono in qualche modo fornire un valido contributo. La Uil Veneto punta a zero morti sul lavoro: non è facile ma il nostro impegno in questo senso non rallenterà mai».