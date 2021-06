Riaperto il punto nascite al Magalini, il primo fiocco è rosa ed è per Delia

Si chiama Delia la prima nata all'ospedale Magalini di Villafranca dopo la riapertura del punto nascite. La piccola è nata ieri sera, 10 giugno, alle 19.30 per la gioia di mamma Valentina e papà Nicolò, oltre che del personale sanitario di ostetricia, diretta dal dottor Marco Torrazzina, e di pediatria, diretta dal dottor Alessandro Bodini.

«Ci congratuliamo con i genitori della nuova nata - ha commentato Bodini - Questo lieto evento simboleggia a tutti gli effetti la rinascita del Magalini».

«Una nuova vita al mondo - ha aggiunto il direttore generale dell'Ulss 9 Scaligera Pietro Girardi - è per noi luce che illumina il futuro che per molti mesi è stato buio. A Delia e a tutti i bambini che nasceranno al Magalini voglio rivolgere il mio in bocca al lupo per una vita piena di gioia e soddisfazioni».



(La prima nascita al Magalini, non più ospedale-Covid)

La riapertura del punto nascite segna una tappa fondamentale della ripartenza della pediatria di Villafranca, dopo la chiusura dovuta alla trasformazione del Magalini in ospedale-Covid. Una pediatria che oltre al nuovo direttore Bodini ha anche una nuova coordinatrice infermieristica pediatrica, Claudia Dalli Cani.