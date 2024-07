Defibrillatore per la comunità di Moruri grazie al Lions Club di Verona

Ora la comunità di Moruri ha a disposizione un prezioso strumento salvavita, frutto della generosità del Lions Club di Verona.

Il mese scorso, durante una festa celebrativa per il terzo anniversario della Trattoria Moruri, si è verificato un tragico episodio di arresto cardiaco, che ha sottolineato l'importanza di avere un defibrillatore immediatamente disponibile. Nonostante il rapido intervento di due infermieri, il defibrillatore più vicino, situato a 6 chilometri di distanza nel paese di San Rocco, non è stato sufficientemente tempestivo per salvare la vita del residente. Moruri, frazione con poco più di 200 abitanti e priva di strutture mediche locali come studi medici, medici di base o farmacie, si affida infatti alle cure mediche del vicino centro di Montorio. Questo spostamento, in situazioni critiche, può purtroppo causare ritardi fatali.

Per rispondere a questa necessità urgente, il Lions Club di Verona, sensibilizzato dall'8a Circoscrizione, si è attivato per la donazione di un defibrillatore semiautomatico ad uso esterno, che sarà posizionato strategicamente nei pressi della Trattoria Moruri. Un intervento fondamentale per il futuro per migliorare la prontezza e la capacità di risposta della comunità in caso di emergenze mediche.

L'importo per l'acquisto del defibrillatore è stato consegnato sabato mattina durante l'evento di apertura dell'anno Lionistico del Distretto di Verona, Vicenza, Trento e Bolzano. Alla cerimonia di consegna hanno preso parte il sindaco Damiano Tommasi, la consigliera delegata per la Rete Italiana Città Sane OMS Annamaria Molino, l’assessora alle Politiche sociali e abitative Luisa Ceni, il presidente del Consiglio comunale Stefano Vallani, per l'8a Circoscrizione la presidente Claudia Annechini e il consigliere Angelo Lodola, oltre a una rappresentanza della comunità di Moruri.

«Il Comune di Verona, impegnato nei progetti della Rete Città Sane dell'OMS, è grato ai Lions che, con questa donazione, ci aiutano a garantire alla cittadinanza il miglior livello di benessere possibile - ha dichiarato la consigliera Annamaria Molino -. La collaborazione con le circoscrizioni e con le associazioni, come in questo caso, è indispensabile per realizzare il nostro obiettivo di Città Sana».

«A nome dell'8a Circoscrizione desidero esprimere la nostra più sincera gratitudine al Lions Club Verona per la generosa donazione – ha commentato la presidente Claudia Annechini –. Questo gesto concreto a sostegno di un piccolo paese è un contributo inestimabile che rafforza il senso di salute e sicurezza, oltre che il benessere della comunità».

«Ho condiviso con la presidente dell'8a Circoscrizione l’intenzione di dotare di un defibrillatore una frazione della comunità di Moruri, per tutelare la salute dei concittadini - ha concluso il consigliere Angelo Lodola -. Desidero ringraziare il Lions Club per aver raccolto la nostra richiesta d’aiuto e solidarietà verso il nostro territorio, dimostrando sensibilità e generosità. Grazie davvero, anche a nome dei cittadini che rappresento».