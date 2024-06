Decreto taglia liste d'attesa, Fp Cgil Veneto: «Solo orario in più ma manca personale»

«Eccesso di ottimismo, perché viviamo in tempi di campagna elettorale permanente nei quali la distanza tra reale e propaganda è notevole». Ivan Bernini, segretario generale della Funzione Pubblica Cgil del Veneto, ha commentato con queste parole i provvedimenti approvati dal Governo Meloni la settimana scorsa per il superamento delle lunghe liste di attesa.

In merito agli interventi contenuti nel testo, Bernini ha evidenziato come venga ripetuta l'espressione "senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. «Tradotto - ha spiegato il segretario di Fp Cgil Veneto - significa che tutto quello che si agisce lo si fa con le risorse che si hanno, e se la Regione ritiene di dover fare di più lo deve fare con risorse proprie, ma comunque nei limiti dei tetti di spesa del personale, delle assunzioni e del salario accessorio del personale».

«Potremmo discutere ore e fare i sofisti sul perché ci sono le liste di attesa e quali siano anche le distorsioni del sistema che le generano, ma quello che i lavoratori più di altri sono bravi a spiegarti con due termini semplici è "manca personale" - ha aggiunto Bernini - Sostanzialmente l’atto possibile e concreto attraverso il quale si pensa di risolvere il problema delle liste di attesa è far lavorare le persone oltre il normale orario di lavoro. Peraltro, l’orario per prestazioni aggiuntive fatte per il superamento delle liste di attesa sarà tassato al 15% mentre tutti quelli che comunque faranno prestazioni aggiuntive per mantenere la capacità di funzionamento delle attività o per altre prestazioni saranno tassati a partire dal 23%. Mentre l'altro atto concreto è spostare le prestazioni dal pubblico al privato».

Ma già attualmente, secondo il sindacalista, i lavoratori e le lavoratrici della sanità non riescono a reggere le condizioni di lavoro. Un dato di fatto dimostrato anche dalle frequenti dimissioni.

«L'ultima chicca del decreto riguarda quella pomposa affermazione "dal 2025 via i tetti di spesa" - ha concluso Bernini - A parte il fatto che qualcuno avrebbe dovuto chiedere perché non da subito, ma andando in concreto ci accorgeremo che è fuffa. In primo luogo, perché dovranno uscire decreti, quando ancora ne stiamo aspettando di precedenti, in secondo luogo perché tutto è a carico delle singole Regioni. Una vergogna senza fine, sulla quale ci saremo aspettati maggior determinazione da parte dei rappresentanti delle Regioni nei confronti del Governo».