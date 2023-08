La celebre belcantista Jessica Pratt all'Arena di Verona sarà Violetta per una sera nella Traviata firmata Zeffirelli

Esperta belcantista applaudita nei teatri più importanti del mondo, Jessica Pratt torna in Arena da protagonista dopo il successo della serata evento con Plácido Domingo: sabato sera è per la prima volta in Arena (e in Italia) Violetta nella Traviata, ultimo allestimento firmato da Franco Zeffirelli con i costumi di Maurizio Millenotti, le luci di Paolo Mazzon e le coreografie di Giuseppe Picone. Il soprano, allieva di Renata Scotto, calca l’immenso palcoscenico con il richiesto baritono francese Ludovic Tézier come Germont padre e con l’Alfredo interpretato dal tenore Francesco Meli, verdiano d’elezione.

Si riconfermano nei ruoli di fianco Sofia Koberidze (Flora), Nicolò Ceriani (Barone Douphol), Gabriele Sagona, (Dottor Grenvil), Roberto Accurso (Marchese d’Obigny), Francesco Cuccia (Giuseppe), Stefano Rinaldi Miliani (Domestico/ Commissionario) mentre debuttano Yao Bohui (Annina) e Matteo Mezzaro (Gastone). Andrea Battistoni guida l’Orchestra della Fondazione Arena di Verona e il Coro istruito da Roberto Gabbiani mentre il Ballo coordinato da Gaetano Petrosino anima la festa con Liudmila Konovalova e Davide Dato, primi ballerini dell’Opera di Stato di Vienna. Repliche: 26 agosto - 9 settembre.

La Traviata fa parte di un imperdibile fine settimana: stasera, venerdì 18 agosto, torna Aida nell’allestimento 2023 firmato da Stefano Poda con nuovo direttore, Daniel Oren, e nuovo cast guidato da Anna Pirozzi come protagonista, Gregory Kunde quale Radames, Clémentine Margaine (Amneris), Youngjun Park (Amonasro), Rafa? Siwek (Ramfis), Vittorio De Campo (al debutto areniano come Re egizio), Carlo Bosi (per un’ultima volta messaggero), Yao Bohui (sacerdotessa).

Domenica 20 agosto torna Jonas Kaufmann in una serata-evento unica che spazia dall’opera alla musica da film con Sonya Yoncheva e Ludovic Tézier.

