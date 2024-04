Verona, la provincia veneta più giovane e con più stranieri

La seconda provincia in Veneto per numero di residenti, quella con il maggior numero di stranieri e quella più giovane. È la fotografia demografica scattata dall'Istat alla provincia di Verona e contenuta nel rapporto sugli indicatori demografici pubblicato dall'istituto nazionale di statistica.

Istat ha analizzato i dati sulla demografia italiana aggiornati all'1 gennaio 2024. A livello nazionale, siamo un Paese di quasi 59 milioni di abitanti, quindi con una popolazione tendenzialmente stabile ma solo grazie agli immigrati dall'estero. Questo perché la natalità continua ad essere in calo: ogni mille abitanti, ci sono sei neonati e undici decessi (ma anche la mortalità è in diminuzione). Con più morti che nati, la popolazione italiana dovrebbe drasticamente scendere. La discesa, però, non è così drastica perché il saldo migratorio non solo è positivo, ma è anche aumentato. La bilancia tra gli italiani che vanno all'estero e gli stranieri che vengono in Italia pende di più dalla parte degli stranieri, con uno scarto che è passato dai 261mila del 2022 ai 274mila del 2023. E questo si nota anche nell'aumento della popolazione residente straniera, arrivata 5 milioni e 308mila individui (+ 166mila in un anno).

L'istituto di statistica ha anche suddiviso i dati a livello regionale e provinciale. Il Veneto è una regione di 4,8 milioni di abitanti, in cui la provincia più numerosa è quella di Padova (oltre 931mila abitanti), seguita da Verona con poco più di 927mila abitanti. La provincia scaligera è però quella con più abitanti stranieri (più di 112mila) e con il maggior numero di abitanti tra 0 e 14 anni (12,8%). E quest'ultima dato ha aiutato a rendere la provincia di Verona quella con l'età media più bassa (45,9 anni).

Cresce anche la speranza di vita e diminuiscono i decessi nel Veronese. Un uomo ha un'aspettativa di vita media superiore agli 81 anni e una donna anche più di 86 anni, mentre il numero dei morti in provincia è diminuito in un anno del 6,3% In diminuzione, però, anche il numero delle nascite (-4,2% in un anno), con le famiglie veronesi che hanno in media 1,22 figli e l'età media delle partorienti è di 32,8 anni. Ogni mille veronesi ci sono 6,7 nuovi nati e 10,1 morti. Il tasso di crescita della popolazione è dunque un tasso di decrescita perché i nati non compensano i morti. Ma la compensazione arriva dalla migrazione. Ogni mille veronesi, ce ne sono 5,1 provenienti da fuori provincia, di cui 1,4 è italiano e 3,7 stranieri.