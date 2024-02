"Venerdì Gnocolar" domenicale: è stata decisa la data ufficiale per il recupero della sfilata di carnevale a Verona

«La sfilata del 494esimo Bacanal del Gnoco si terrà domenica 28 aprile a partire dalle ore 15.30». Lo ha annunciato ufficialmente il Comune di Verona quest'oggi, venerdì 23 febbraio, spiegando che l’ultimo incontro tecnico tenutosi proprio in data odierna a Palazzo Barbieri ha individuato in domenica 28 aprile la data più idonea per riproporre la tradizionale sfilata del "Venerdì Gnocolar", saltata lo scorso 9 febbraio a causa del maltempo.

«La soluzione - chiarisce la nota del Comune - tiene conto dei numerosi eventi cittadini già organizzati per i prossimi mesi e anche del calendario dei carnevali della Provincia, visto che sono in programma sfilate in diversi altri Comuni e vi partecipano gli stessi carri». In merito, infatti, da Palazzo Barbieri hanno sottolineato che «si deve fare i conti anche con la complessità della macchina organizzativa che riguarda sicurezza, viabilità, cantieri e scuole, nonché interferenze con altri eventi».

A tale proposito, la giunta del Comune di Verona ha in particolare fatto sapere di essere «riconoscente alla polizia locale per il grande sforzo profuso nel consentire la manifestazione». Da Palazzo Barbieri, infine, viene sottolineato che «senza l’impegno della nostra polizia locale e del comandante, in un mese dove già si svolge il grande evento Vinitaly, non sarebbe possibile garantire la sfilata dei carri e delle maschere».