Danneggiato dal nubifragio, Palazzo Barbieri viene messo in sicurezza

La casa dei veronesi si rifà il tetto. Continuano gli interventi per la messa in sicurezza di Palazzo Barbieri, che ospita il Comune di Verona, danneggiato dal nubifragio del 23 agosto scorso. Sono in corso i lavori di sistemazione di tutta la copertura con una piattaforma da 44 metri che, da martedì mattina, è posizionata nella piazza. Si stanno sostituendo coppi e lamiere in piombo, queste ultime presenti lungo la facciata monumentale, oltre ad alcuni lucernari rotti dalla forte grandine. L’intervento, che potrebbe proseguire anche nei prossimi giorni, segue quello effettuato mesi fa per la messa in sicurezza delle colonne in tufo che avevano subito dei distaccamenti causati dalle piogge. Con l’occasione sono state ripulite anche tutte le grondaie.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Purtroppo il maltempo di questa estate ha danneggiato pesantemente anche Palazzo Barbieri - spiega l'assessore ai Lavori pubblici Luca Zanotto -. Dopo i distaccamenti di alcune parti in tufo da colonne e capitelli, ad inizio giugno, eravamo intervenuti immediatamente per mettere in sicurezza tutta la facciata monumentale, quella che dà su piazza Bra. E, in quell'occasione, era stata fatta anche un'ispezione delle coperture che risultavano regolari. Il nubifragio di fine agosto, però, non ha risparmiato il Palazzo. Per questo si è reso necessario mettere mano completamente anche alla copertura e ripristinarla definitivamente».