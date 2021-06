Auto, moto e veicoli vari danneggiati dai nubifragi del 2020 a Verona: ecco i fondi per i risarcimenti

Sono arrivate mercoledì alcune novità importanti in merito ai risarcimenti per i cittadini scaligeri che hanno subito danni ad auto, motorini e veicoli provocati dagli eventi meteo che hanno colpito la regione e per i quali è stato dichiarato lo "Stato di crisi" negli anni 2019-2020. Nel Comune di Verona sono quattro gli episodi registrati tra il 6 e 7 giugno, l’1, il 23 e 28 agosto.

Da Palazzo Barbieri spiegano che si tratta di rimborsi non previsti dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, per i quali l'Amministrazione ha investito del problema la Regione, che infatti ha deliberato in tal senso l’erogazione straordinaria di contributi.

C’è tempo fino all’11 luglio per presentare la domanda e la documentazione richiesta, mentre i criteri e le modalità procedurali per il riparto dei contributi sono consultabili sul sito della Regione Veneto a questo link.

Sul sito è reperibile il modulo di domanda specifico e gli allegati A (con i criteri e modalità procedurali per il riparto dei contributi) e B (con l’ elenco riepilogativo degli eventi meteo di rilevanza regionale riconosciuti con le dichiarazioni dello “Stato di crisi” negli anni 2019 – 2020 individuandone i Comuni colpiti divisi per Provincia).

Il modulo di domanda completamente compilato corredato di eventuali allegati e della fotocopia del documento di identità deve essere consegnato al Comune di Verona attraverso una delle seguenti modalità:

a mano presso lo sportello Protocollo del Comune (ingresso di Palazzo Barbieri) che ne rilascerà ricevuta;

spedito via posta elettronica certificata (anche da mail ordinaria), a protezione.civile@pec.comune.verona.it.

Poiché si tratta di una modulistica nuova, le domande già raccolte vanno ripresentate secondo le ultime indicazioni.

Ulteriori informazioni si possono chiedere al numero 045/8052113 e alla sede della Protezione Civile Comune di Verona presso il Quadrante Europa, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

«Moto e motorini danneggiati dal nubifragio saranno risarciti - commenta il sindaco Federico Sboarina -. Un traguardo per niente scontato, visto che il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile aveva in origine escluso il finanziamento di questi rimborsi-. Era assurdo e impensabile che questi danni restassero interamente sulle spalle dei veronesi, che da subito si sono rimboccati le maniche per il ripristino. Nelle ore immediatamente successive al nubifragio, è stata messa in moto una macchina organizzativa senza precedenti fra istituzioni e cittadini, tanto che in 48 ore la città era a posto. Per fortuna i veneti hanno la Regione dalla loro parte, e grazie al continuo confronto di questi mesi sono stati concessi nuovi contributi. È doveroso che le istituzioni facciano la loro parte, soprattutto in situazioni drammatiche come quella vissuta dalla comunità veronese».