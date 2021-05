Dopo la violenta grandinata, si contano i danni: kiwi e uva i più colpiti

Kiwi e uva sono le colture che più delle altre sono state messe a dura prova dalla violenta tempesta che il 30 aprile si è abbattuta sul Veronese, in particolare nella zona di Sommacampagna, e che ha costretto il Presidente del Veneto Luca Zaia ad avviare le procedure per chiedere lo Stato di crisi.

In zona Coldiretti Verona ha inviato i propri tecnici per monitorare il territorio e ricevere dagli agricoltori i primi rilievi con segnalazioni di danni. Le più colpite sono state le piante da frutto già provate dall'ondata di gelo delle scorse settimane: l'associazione informa che l'intensità dei chicchi di grandine ha, in alcune aziende, compromesso le reti di protezione degli impianti di actinidia che in alcuni casi non hanno retto al peso del ghiaccio. Non sono stati risparmiati neppure i vigneti a macchia di leopardo, mentre per la valutazione dei danni si dovranno attendere in prossimi giorni.

«Siamo di fronte alle evidenti conseguenze dei cambiamenti climatici anche nella provincia veronese dove l’eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma, con una tendenza alla tropicalizzazione che – sottolinea la Coldiretti – si manifesta con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici significativi che compromettono le coltivazioni nei campi».