Selvaggia Lucarelli: «Damante fa festa in locali che si improvvisano discoteche»

Il famoso dj veronese Andrea Damante ha dichiarato pubblicamente di essersi vaccinato con tre dosi contro il coronavirus. Questo, però, non lo avrebbe messo al riparo dal contagio avvenuto prima di Capodanno. Una positività al virus resa anch'essa pubblica dallo stesso Damante tramite social-network. Social su cui è recentemente impazzata una polemica che ha visto il dj attaccato dalla giornalista Selvaggia Lucarelli. Ed il motivo è proprio legato al Covid-19.

In una storia su Instagram, la giornalista ha dichiarato che Damante è il personaggio pubblico di cui ha ricevuto più segnalazioni per il mancato rispetto delle norme anti-contagio. «E non a caso - ha scritto Lucarelli su Damante - ha preso più volte il Covid, che evidentemente considera un inciampo nella sua vita dorata. Se tutti avessero avuto il suo stile di vita in questi due anni, non saremmo più usciti di casa. Spero che le discoteche si ricorderanno di questo signore. Naturalmente quando riapriranno, mentre lui fa festa in locali che si improvvisano discoteche». Dunque l'accusa è duplice. Non solo Damante sarebbe poco incline a rispettare le regole anti-Covid, ma starebbe anche lavorando in dj set organizzati in luoghi che discoteche non sono e in cui si formerebbero assembramenti pericolosi per la circolazione del virus. Eventi a cui avrebbero partecipato anche altri vip, come Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che avrebbero commesso l'errore di rivelare il fatto tramite social. Mentre Andrea Damante non lo avrebbe fatto, probabilmente memore di quanto accaduto nell'estate del 2020, quando a causa delle foto pubblicate sui social network un locale fu chiuso temporaneamente ad Alba Adriatica proprio per il mancato rispetto delle leggi anti-Covid durante un dj set di Damante.