Dal parco della biodiversità all'housing sociale: due assemblee pubbliche per conoscere il progetto di recupero di Forte Santa Caterina

L'area di Forte Santa Caterina a Verona è oggetto di un importante progetto di recupero che mira peraltro a rendere l'intero quartiere «completamente riqualificato». Dal Comune di Verona infatti garantiscono che, una volta completato il processo, gli abitanti della zona potranno fruire di «un enorme spazio verde sempre aperto e vivo e dove il social housing sarà parte integrante del vivere come comunità».

Per far conoscere meglio il progetto a tutti gli interessanti, nonché in linea con il principio di partecipazione e condivisione rivendicati dall'attuale amministrazione, specie quando si tratta di grandi progetti d'interesse pubblico, anche per il recupero del vasto compendio al Pestrino sono stati organizzati dal Comune di Verona alcuni momenti di confronto. Gli appuntamenti sono rivolti anzitutto ai residenti, ma anche a tutti i cittadini interessati a conoscere meglio il progetto e i benefici che dovrebbe portare al territorio.

Le due assemblee pubbliche si terranno martedì 23 gennaio, alle ore 20.30 nella Baita degli Alpini "La Capannina" in via Ventotto Marzo al Porto San Pancrazio e mercoledì 24 gennaio, sempre alle ore 20.30, questa volta al Teatro Blu di Borgo Roma, in piazza Papa Giovanni XXIII. Insieme agli amministratori ci saranno anche i presidenti della quinta e settima circoscrizione, nonché i progettisti.

«Oltre a fornire tutte le informazioni sull’intervento, - spiega una nota di Palazzo Barbieri - compresi obiettivi e tempi, gli incontri vogliono essere anche un primo confronto con le realtà e le associazioni del terzo settore che vorranno partecipare alla coprogrammazione e alla cogestione dei diversi ambiti che animeranno il nuovo polo. Per il recupero dell'area di Santa Caterina, circa 76 mila metri quadrati in riva all’Adige, si scommette infatti su una rigenerazione urbana innovativa che valorizza il verde e l’inclusione sociale. Un polo "europeo’"e sostenibile, per una città che guarda al futuro anche sul fronte della progettazione urbana. È la prima volta - sottolinea la nota del Comune - che a Verona si sperimenta questo tipo di recupero, caratterizzato da un approccio innovativo per quanto riguarda la gestione degli spazi e delle attività».

Il progetto

Come ricordato nella nota di Palazzo Barbieri, il masterplan definitivo è stato approvato nei mesi scorsi dalla giunta e si caratterizza per «nuove funzioni che rispettano l’habitat naturalistico e rigenerano l'area in modo integrato». Una visione, chiariscono dal Comune, che «prescinde dai volumi a favore dell’inclusività, per un’area vivibile da tutta la comunità». Rispetto alle precedenti proposte, la superficie edificata «è infatti passata da 16.300 metri quadrati a 4.600».

Housing sociale

È una delle principali mission del bando Pinqua e del Pnrr per il quale il Comune di Verona sottolnea di aver ottenuto il finanziamento: «Il Polo Social Housing - chiarisce la nota di Palazzo Barbieri - è stato studiato in modo tale da consentire alle persone con diverse fragilità che trovano alloggio nella parte dell’housing sociale formata da 20 unità abitative di poter essere occupate nelle diverse attività previste, che saranno investimenti orientati agli obiettivi di inclusività e integrazione. La gestione delle attività all’interno della vasta area sarà frutto di un processo di partecipazione pubblico. Un’altra novità in linea con la volontà dell’amministrazione di attuare, laddove possibile, percorsi di confronto, ascolto e partecipazione nei progetti di interesse collettivo. Nei mesi prossimi - garantiscono dal Comune - partirà quindi una call rivolta ai soggetti interessati e a tutte le realtà del terzo settore che vorranno compartecipare alla visione organica dell'area».

Il parco

Elemento «fondamentale» dell’area, rassicura la nota di Palazzo Barbieri, resta la «quota a verde» che con il nuovo masterplan, chiariscono sempre dal Comune di Verona, sarà «valorizzata e resa più fruibile da tutta la cittadinanza, nell’ottica di rendere Forte Santa Caterina un luogo aperto e vissuto da tutti per tutto il tempo dell’anno». In base a quanto annunciato, nel «grande bosco di 76 mila metri quadrati» saranno creati «percorsi ciclabili e pedonali, orti urbani e un grande parco della biodiversità, l’arena all’aperto per spettacoli e manifestazioni».

I tempi di realizzazione del progetto

Mentre proseguono le valutazioni tecniche di alcune procedure, dal Comune garantiscono che sono in fase di programmazione sia l’avvio delle prime demolizioni entro l’estate sia, in parallelo, l’inizio dei lavori sull’area verde che, nella volontà dell'amministrazione, si dovrebbe ultimare nel 2025. Il progetto è finanziato dall’Unione europea nell’ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare, poi inserito nel Pnrr, con «15 milioni di euro».

Ass. Ferrari: «Un processo innovativo»

«Al netto degli interventi inseriti nel progetto, è prevista una nuova forma di cogestione degli spazi e delle attività all’interno del compendio - ha spiegato l’assessore all’ambiente Tommaso Ferrari -. Un processo innovativo che vogliamo attuare, con percorsi di confronto, ascolto e partecipazione di tutti i soggetti interessati, dai residenti dei quartieri alle circoscrizioni, dalle associazioni agli enti del terzo settore. Un gioco di squadra che contribuirà a migliorare il progetto e la sua vivibilità».

In relazione al progetto di riqualificazione è intervenuta anche l’assessora alle politiche sociali Luisa Ceni: «L’housing sociale è uno dei pilastri del recupero di Forte Santa Caterina. - ha esordito Ceni - Ci saranno 20 unità abitative la cui destinazione sarà condivisa insieme ai cittadini, perché l’obiettivo è realizzare un quartiere inclusivo non solo per le persone che si trovano in situazioni di disagio ma anche per i cittadini che potranno essere parte di un nuovo quartiere», ha concluso l'assessora Luisa Ceni.