Dal 15 novembre obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo sulle Strade Provinciali

Non sembra, viste le belle giornate di sole, ma è in arrivo la stagione rigida. Il freddo di questa coda d'autunno e dei mesi invernali potrà generare precipitazioni nevose e strade ghiacciate. La Provincia di Verona ha quindi emesso due ordinanze per aumentare la sicurezza stradale. I due provvedimenti saranno in vigore su tutte le Strade Provinciali del territorio scaligero dal 15 novembre al 15 aprile.

La prima ordinanza prevede per tutti i veicoli a motore l'uso di pneumatici invernali o la presenza a bordo dei dispositivi idonei alla marcia su neve e ghiaccio, come ad esempio le catene da neve per le ruote. Da questo obbligo sono esclusi i ciclomotori e i motocicli che però potranno circolare sulle Strade Provinciali solo in assenza di neve, ghiaccio e di fenomeni nevosi in atto.

La seconda ordinanza rinnova, invece, la chiusura al traffico di alcuni tratti di Strade Provinciali a quote elevate. Le due strade interessate dalle parziali chiusure sono la SP 8 e la SP 14/dir. La Strada Provinciale 8 "del Baldo" sarà chiusa al traffico dalla località Novezza, a Ferrara di Monte Baldo, fino al confine con la Provincia Autonoma di Trento. E sarà chiusa anche a Malcesine, da Pra Alpesina a Bocca Navene. La Strada Provinciale 14/dir "dell’Alta Valpantena" sarà chiusa dalla località Fittanze, ad Erbezzo, fino al Rifugio Bocca di Selva, a Bosco Chiesanuova, e sarà utilizzata come pista per lo sci di fondo.