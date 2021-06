Ottimi vini ma non solo, il territorio della DOC Custoza verso la candidatura al registro FAO delle Nazioni Unite

Grande successo per i festeggiamenti del 50° anniversario della DOC Custoza. Ospite a 50’s BEST, l’evento dedicato alla stampa di sabato 5 giugno, il sottosegretario alle politiche agricole Gian Marco Centinaio ha dichiarato la sua volontà di lavorare insieme al Consorzio di Tutela per inserire i territori della DOC nel Registro Nazionale del paesaggio rurale e storico (un registro per l'alimentazione e l'agricoltura dove vengono indicati i paesaggi più importanti, quelli che hanno qualcosa da dire nel nostro Paese) e proporre poi la candidatura per il registro FAO dei paesaggi agricoli, ovvero il registro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.

«Il vino nel nostro paese è il biglietto da visita dell’agroalimentare. Il vino è il prodotto che permette di raccontare il territorio, e dietro ad un bicchiere di Custoza c’è una storia. – ha dichiarato il sottosegretario Gian Marco Centinaio – Questo territorio, più di tanti altri, può essere inserito in modo autorevole nel registro nazionale e in quello della FAO. Se il Consorzio vorrà prendersi sulle spalle la responsabilità di coinvolgere questo territorio, perché non sarà un progetto legato solamente al vino, io sono pronto a sedermi attorno a un tavolo per ragionare insieme per la candidatura».

Bricolo-Centinaio

La presidente del Consorzio di Tutela Roberta Bricolo si è detta onorata e pronta ad accogliere e promuovere il territorio della DOC: «Noi produttori siamo orgogliosi interpreti e ambasciatori del nostro territorio. Abbiamo lavorato con molto impegno anche in questo ultimo periodo di lockdown per comunicare il territorio di cui ci prendiamo quotidianamente cura. Questa opportunità è uno strumento importantissimo per valorizzarci e proporci anche a livello internazionale. Siamo onorati, e ci siamo», ha dichiarato, spiegando anche l’impegno del Consorzio sui recenti progetti, basati sui tre filoni di sostenibilità, digitalizzazione e promozione. Nelle prossime settimane, il Custoza incontrerà il mondo, spostandosi virtualmente in Europa, Oriente, Stati Uniti e Canada in una serie di masterclass dedicate a stampa ed operatori tenute da giornalisti di fama internazionale – Kerin O'Keefe (USA e Canada), Walter Speller (Europa), Isao Miyajima (Giappone) – che onoreranno l’unicità della DOC veronese.