Quasi un milione di euro in tre anni per la cura della segnaletica stradale

Lavori programmati e finanziati fino al 2025 per la sicurezza sulle strade di Verona. Il Comune ha annunciato un ampio piano di intervento per i prossimi tre anni sulla segnaletica stradale non luminosa, verticale e orizzontale, presente su tutto il territorio cittadino. Si punta a sistemare e migliorare la situazione di strade e attraversamenti pedonali, con un investimento complessivo pari a 960mila euro, per interventi ordinari e straordinari dal 2023 al 2025, di cui 273mila per il solo 2023.

A deciderlo è stata oggi, 13 giugno, la giunta comunale su proposta dell'assessore alle strade Federico Benini. «Si tratta di cifre importanti - ha sottolineato Benini - investite sia per il 2023 che per il prossimo triennio, per accrescere la sicurezza sulle strade cittadine, con una particolare attenzione rivolta agli attraversamenti pedonali. Lavori, quindi, che sono programmati nel piano degli interventi per garantire una cura costante della segnaletica cittadina non luminosa».