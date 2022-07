Ulss 9 Scaligera: il Centro Unico Prenotazioni cambia numeri di telefono

L’azienda Ulss 9 Scaligera informa che, a partire da lunedì 1 agosto, cambieranno i numeri di telefono del Centro Unico Prenotazioni (CUP).

I nuovi numeri a cui telefonare sono: 045 25751 per prenotazioni di attività istituzionale (con impegnativa) e 045 25751 23 per prenotazioni di attività in libera professione.

Contestualmente, cambiano e vengono estesi gli orari di apertura del CUP, che sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18 e il sabato dalle ore 8 alle 13.

Per maggiori informazioni, visita il sito dell’Ulss 9 Scaligera.