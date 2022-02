Csv Verona soffia sulle 20 candeline del Scuola Permanente del Volontariato

Compie 20 anni la Scuola Permanente del Volontariato. In questi due decenni ha avviato circa 400 corsi che sono stati seguiti complessivamente da quasi 7.400 persone per un totale di oltre 6.600 ore di lezione. «La passione e la competenza dei volontari contribuiscono a una società più giusta ed equilibrata. E per non improvvisarsi e improvvisare, la formazione è un cardine anche nel mondo del sociale», ha dichiarato Roberto Veronese, presidente del Centro di Servizio per il Volontariato (Csv) di Verona.

Nella Giornata Mondiale che celebra la giustizia sociale, Csv Verona festeggia i 20 anni della Scuola Permanente del Volontariato. La formazione, anche nel terzo settore, rappresenta infatti un elemento cardine per crescere volontari motivati, aiutarli ad acquisire nuove abilità e favorire il loro percorso di arricchimento, sia dentro che fuori l’associazione.

La Scuola Permanente del Volontariato ha aperto i battenti nel 2002, proprio con l’obiettivo di accompagnare le persone che hanno deciso di dedicarsi al volontariato nell’acquisizione e nello sviluppo di conoscenze e di nuove abilità. Le attività formative sono organizzate e articolate in lezioni frontali, laboratori, seminari, incontri e specifici percorsi di accompagnamento. È il caso, ad esempio, dell’iter che intraprendono le associazioni che intendono acquisire il marchio di garanzia e trasparenza Merita Fiducia. E ancora, i volontari partecipano a percorsi formativi in ambito amministrativo, manageriale, negli aspetti fiscali, civilistici e legali, nella progettazione sociale, nelle competenze relazionali, in comunicazione, raccolta fondi, motivazione al volontariato e molto altro ancora.

In questo mese di febbraio è stato inaugurato il primo semestre della Scuola Permanente del Volontariato, che ancora per i prossimi mesi alternerà lezioni in presenza e da remoto.

Un occhio di riguardo nell’offerta formativa pianificata dal Csv è riservato ai giovani, con attività informativa di sensibilizzazione per dare le prime nozioni di base a chi vuole muovere i primi passi nel volontariato, anche attraverso esperienze all’estero da ricordare per tutta la vita, con le loro emozioni, nuove amicizie, con la possibilità di imparare tante cose, conoscere culture diverse, entrando in contatto con realtà che si occupano di differenti ambiti sociali, culturali, ambientali, o impegnate nello sviluppo urbano e locale, nei diritti e molto altro ancora. Un viaggio entusiasmante non solo in un altro Stato, ma anche in una nuova conoscenza e apertura mentale.

Altro punto focale che caratterizza questo semestre, in linea con il lavoro che Csv sta compiendo già da alcuni mesi, è il corso dedicato alle associazioni più innovative e con una spiccata sensibilità alla sostenibilità, per scoprire come lasciare il proprio contributo attivo alla realizzazione degli obiettivi dell’Agenda 2030 Onu e come mostrare tutto il proprio potenziale ancora inespresso.

Le iscrizioni alla Scuola Permanente del Volontariato sono aperte anche a cittadini che non fanno capo ad alcuna associazione, oltre che ad aspiranti volontari. Il calendario dei corsi, ulteriori informazioni e le modalità di iscrizione, sono online sul sito del Csv.