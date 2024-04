Csm: «Attacchi di Tosi alla gip Magri sono gravemente diffamatori»

Tutti i consiglieri togati di Csm (Consiglio superiore della magistratura) hanno chiesto al comitato di presidenza di aprire una pratica a tutela della giudice per le indagini preliminari di Verona Livia Magri. Una richiesta che segue la presa di posizione della giunta distrettuale delll'Anm (Associazione nazionale magistrati), sempre in difesa della gip presa di mira dal deputato di Forza Italia Flavio Tosi.

Livia Magri è la magistrata che si sta occupando delle presunte torture e violenze che sarebbero state commesse da poliziotti della squadra Volanti all'interno della questura scaligera. In difesa degli agenti, nel dibattito pubblico, si è schierato il deputato Tosi, il quale li ritiene dei «servitori dello Stato che hanno fatto il loro dovere in condizioni oggettivamente difficilissime». E per questo le ordinanze cautelari emesse dalla gip, con cui alcuni agenti sono stati anche sospesi dal servizio, sono state giudicate da Tosi come immotivate e ideologiche. Tanto che il deputato di Forza Italia ha annunciato la richiesta di un'ispezione al tribunale scaligero.

Per i consiglieri del Csm, gli interventi di Tosi sono «gravemente diffamatori» e «travalicano vistosamente e in modo preoccupante (e delegittimante nei confronti della giustizia) i limiti del diritto di critica», come riportato da Adnkronos.

Inoltre, Livia Magri era già stata attaccata da Tosi in occasione di un procedimento a suo carico, nel quale aveva chiesto per lui l'imputazione coatta. In quell'occasione, la giudice aveva presentato querela, ritirandola poi di fronte alle pubbliche scuse del deputato. Quelli di Tosi sarebbero dunque degli «attacchi continui - hanno sottolineato i togati - che colpiscono soltanto la gip e, paradossalmente, non i magistrati del pubblico ministero, titolari delle indagini e autori delle istanze cautelari su cui il gip ha provveduto». Attacchi dunque «che risultano ancor più gravi perché ad personam».