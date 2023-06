Crolla guglia verticale più grande de "L'Omo e la Dona" sul gruppo del Carega

Erano state ribattezzate in diversi modi, tra cui "Sposi in Carega" oppure "L'Omo e la Dona". Erano due guglie verticali, due formazioni rocciose che svettavano sul Monte Plische, una cima del cosiddetto gruppo del Carega che tocca le province di Vicenza, Trento e Verona. Dei due enormi sassi, però, ne è rimasto solo uno. Quello più grande, ovvero l'"Omo", è crollato senza causare danni ma provocando tanta tristezza negli amanti della montagna.

La frana è stata molto probabilmente causata dal maltempo, come riportato da Vicenza Today, e in particolare le precipitazioni di questi primi giorni di giugno potrebbero aver accelerato un processo già in corso.

La notizia è stata diffusa sui social network dalla titolare della Locanda Obante di Recoaro ed è stata confermata dagli escursionisti che hanno percorso il sentiero alpino 113, tracciato che da Recoaro Terme porta al Rifugio Battisti e che permette di raggiungere il punto panoramico da cui si potevano scorgere "L'Omo e la Dona". Ora però la veduta non sarà più come quella di un tempo perché la "Dona" è rimasta sola.