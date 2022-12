Attivato presidio di emergenza-urgenza all'ospedale Orlandi grazie a Croce Bianca

Un ritorno al passato che guarda al futuro. Il 2022 per Croce Bianca Verona ha segnato la ripresa dell'attività di emergenza-urgenza. Un impegno che è andato ad aggiungersi alle altre attività svolte dall'associazione e che spaziano dai trasporti sanitari all’emergenza neonatale (in collaborazione con i reparti di maternità e pediatria degli ospedali regionali) e all'equipe trapianti. Oltre al presidio sanitario durante manifestazioni ed eventi, come tutte le serate di extralirica in Arena; la formazione e il lavoro di protezione civile in caso di emergenza neve con mezzi dedicati.

E, da ottobre, a tutto ciò si è aggiunto il servizio di emergenza-urgenza con presidio all’ospedale di Bussolengo e relativo a una zona che copre grandi aree della provincia fino alla zona lago. Per ora, è attivo 24 ore su 24 nei fine settimana e nei festivi. E conta già una media di circa 30 uscite emergenziali a weekend. Dal 2023, entro febbraio, il presidio diventerà effettivo 7 giorni su 7, sempre h 24. «Il servizio in emergenza-urgenza ha due macchine dedicate. Si tratta di un’attività che aveva contraddistinto i primi decenni di storia dell’associazione e che siamo molto contenti ora di riprendere», ha spiegato il presidente della Croce Bianca Pier Luigi Verga.

Questa mattina, 8 dicembre, mezzi e volontari si sono dati appuntamento in Piazza San Zeno a Verona per celebrare la messa a conclusione dell’anno di attività e per la benedizione delle nuove ambulanze, entrambe attrezzate per il trasporto neonatale; del gazebo sanitario, che è stato attivo in Piazza Bra nelle serate di extralirica; e dei nuovi aspiratori donati dal Lions Club Verona e messi in dotazione sulle macchine.

A breve, inoltre, è prevista l’inaugurazione della nuova sede dell’associazione che andrà ad aggiungersi a quella storica di San Zeno, in Piazza Bacanal. I nuovi spazi, circa 300 metri quadri su due livelli, si trovano a San Massimo, in Via XXIV Giugno, e sono stati messi a disposizione dal Comune. Questa sede, attiva entro qualche settimana, sarà il cuore operativo dell’associazione con uffici, corsi di formazione, magazzino, spogliatoi. L’edificio è già a disposizione di Croce Bianca e i lavori di ristrutturazione e predisposizione degli spazi interni sono ormai ultimati. «Questa sede ospiterà tutte le nostre attività: dai corsi di formazione ai volontari durante i turni - ha commentato Verga - Si tratta di spazi per noi fondamentali, che arrivano dopo anni di attesa e molte peripezie. Facciamo ora appello a tutte le istituzioni e ai privati che intendano dare una mano: anche a fronte dei nuovi rincari, onerosi per tutti, siamo sempre alla ricerca di nuovi fondi e risorse».

I NUMERI DI CROCE BIANCA VERONA

I dati del bilancio sociale dello scorso anno fotografano un impegno quotidiano e costante. Nel dettaglio, Croce Bianca ha effettuato complessivamente circa 10mila trasporti sanitari in convenzione con l'Ulss 9 Scaligera e con l'Azienda ospedaliera universitaria di Verona, per le quali copre, tra le altre cose, il servizio di trasporto neonatale e il trasporto equipe ed organi. In questi campi, le ore di volontariato sono state circa 30mila solo lo scorso anno.

Inoltre, 5.400 ore sono state dedicate al presidio sanitario in oltre un centinaio di manifestazioni; dalle fiere più importanti agli eventi sportivi delle squadre scaligere. E ancora, 42mila ore i volontari le hanno trascorse a formare nuovi volontari, con nuovi corsi ogni sei mesi, e ad aggiornare e perfezionare le competenze dei soccorritori già in servizio attivo. A queste, si aggiungono 18mila ore di formazione esterna: vale a dire i corsi di pronto intervento che Croce Bianca svolge anche per aziende private e pubbliche, formando oltre 2.500 persone di cui circa 900 all’uso del defibrillatore.

Un altro importante fronte delle attività dell'associazione è la divulgazione alla cittadinanza degli elementi di primo soccorso. I formatori di Croce Bianca svolgono corsi anche per i bimbi delle elementari e delle scuole dell’infanzia.

Infine, attualmente, l'autoparco dell'associazione è composto da 10 ambulanze, da un’auto medica, da un fuoristrada in supporto alla protezione civile per il "Protocollo neve", da un camper adibito come supporto mobile emergenziale e da un furgone per persone con disabilità. Tutti veicoli accreditati come mezzi per l’emergenza in Regione Veneto.