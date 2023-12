Cristina Righetti premiata come "Fuoriclasse della scuola"

Sono stati premiati ieri, 15 dicembre, nella sede dell'Unione degli industriali di Torino i 43 studenti vincitori della settima edizione de "I Fuoriclasse della scuola". E tra i 43 vincitori è presente anche una studentessa di un istituto veronese: Cristina Righetti dell'istituto "Calabrese" di San Pietro in Cariano. A lei e agli altri 43 vincitori sono state assegnate borse di studio che comprendono un assegno di 1.500 euro e prevedono anche la partecipazione a un campus di tre giorni con percorsi di esperienza aziendale e approfondimenti di economia, imprenditorialità ed educazione finanziaria.

E Cristina Righetti fa parte degli otto "Fuoriclasse della scuola" che studiano in Veneto. Insieme a lei, infatti, sono stati premiati anche Pietro Andreose, Desirèe Fassina, Pietro Frasson, Marco Frigo, Anna Manfrin, Luca Sartori ed Enrico Zonta.

A tutti loro, sono arrivati i complimenti del presidente della Regione Luca Zaia: «Con il loro impegno, la loro determinazione e l’impegno nello studio rappresentano un’eccellenza delle nostre scuole oltre ad essere un esempio per i loro coetanei. Desidero ringraziare i loro docenti per la passione e la dedizione nell’insegnamento e tutte le realtà sostenitrici del progetto, che con la loro generosità e lungimiranza sostengono la tenacia e le capacità dei "fuoriclasse"».

«Molto significativo - ha aggiunto l'assessora regionale all'istruzione Elena Donazzan - che il Ministero abbia voluto valorizzare con un premio anche le competenze in gare professionali, in coerenza con la riforma del 4+2, che vedrà un potenziamento della filiera professionalizzante per cui il Veneto è già candidato a mettere in campo la sperimentazione».

Il progetto "I Fuoriclasse della scuola" è realizzato grazie alla collaborazione tra Ministero dell'istruzione e Fondazione per l'educazione finanziaria con Abi, Confindustria e Museo del Risparmio.