Cresce il Circolo Noi "Il Ciliegio" di Bussolengo. Tante le attività estive

Cresce la partecipazione e il divertimento al Circolo Noi "Il Ciliegio" di Bussolengo. Anche questa estate, i volontari hanno organizzato i tornei sportivi e le attività nell'area esterna della parrocchia di Cristo Risorto.

Attività che si affiancano al grest della parrocchia, con 280 bambini coinvolti e pronti a festeggiare il prossimo 26 luglio. Prima della festa del grest, si chiuderanno i due tornei di calcio a 5 e pallavolo mista. Nel calcio a 5, il torneo Amici del Balon è arrivato alle 19esima edizione e quest'anno conta 18 squadre con 180 partecipanti. Nella pallavolo mista, invece, il torneo Amici della Pallavolo è alla 15esima edizione, con 8 squadre e 120 partecipanti. «Passata l'emergenza Covid, il torneo di calcetto è diventato di anno in anno sempre più grande - ha dichiarato il presidente del circolo Vittorino Veronesi - Da quest'anno, poi, abbiamo stretto una collaborazione con il Calcio Bussolengo. Il torneo piace ai ragazzi e piace anche ai genitori che non si tirano indietro quando si tratta di dare una mano».

E anche attraverso queste attività che il circolo ha potuto aumentare il numero degli iscritti, ormai più di mille, ma soprattutto il numero di volontari. Volontari che stanno contribuendo alla riuscita delle attività estive e che sono indispensabili in tutto quello che "Il Ciliegio" propone tutto l'anno. Un'attività quotidiana che aiuta la socializzazione degli anziani e dei giovani, combattendo solitudine ed isolamento.

A guidare il circolo c'è ancora Vittorino Veronesi, riconfermato presidente nelle elezioni di quest'anno. Elezioni che hanno rinnovato il consiglio direttivo. «Resterà in carica fino al 2026 e poi si vedrà - ha commentato il presidente - Spero che qualche giovane si faccia avanti anche con idee nuove per prendere il timone di un circolo dove il rapporto tra i volontari è ottimo e dove anche gli ex volontari stanno ritornando. Segno che il clima interno è buono. Ed è un clima favorevole per chi ha voglia di organizzare attività per la comunità. Attività che si potrebbero realizzare anche in collaborazione con altre realtà. Abbiamo stretto infatti delle buone collaborazioni con associazioni di Bussolengo e anche con gli altri Circoli Noi».

Il Circolo Noi "Il Ciliegio" è aperto dunque al protagonismo giovanile e intanto si gode l'attivismo delle famiglie bussolenghesi e soprattutto delle mamme che hanno organizzato diversi eventi nelle strutture del circolo. «E per restituire alla collettività tutto quello che questo circolo fa tutto l'anno stiamo anche pensando di stilare un bilancio sociale», ha aggiunto Vittorino Veronesi.

Intanto, per il prossimo anno, si punterà ad aumentare le attività sportive. Il circolo ha una sua squadra di pallavolo mista (i Mastini) che partecipa al torneo invernale organizzato dai Circoli Noi della provincia di Verona. Ma oltre a quello di pallavolo, i circoli organizzano un torneo di calcio a 5 a cui il prossimo anno potrebbe partecipare anche una squadra de "Il Ciliegio". E poi l'estate 2025 sarà quella del ventennale del torneo Amici di Balon. «Stiamo pensando di rifare il campo da calcetto, così per il 20esimo torneo i ragazzi potranno giocare in un campo tutto nuovo - ha anticipato Vittorino Veronesi - E se ci riusciamo vogliamo dare il via anche ad un nuovo torneo, quello degli Amici della Pallacanestro».

Con la mente, dunque, il circolo "Il Ciliegio" è proiettato al futuro. Un futuro che al termine dell'estate vedrà comunque i volontari collaborare con la sagra della parrocchia. E un futuro in cui non mancheranno né l'impegno né il divertimento per tutti.