Covid-19 a Verona: lieve aumento degli isolamenti e i ricoveri scendono a 17

Piccolo aumento delle persone in isolamento, nessun nuovo decesso e 10 casi più di Covid-19 nel Veronese dalle ore 17 di venerdì. È quanto emerge dall'aggiornamento delle ore 8 di sabato 12 settembre diramato da Azienda Zero, secondo il quale il numero totale di casi nell'area scaligera dall'inizio della pandemia è di 5898, di cui 419 attualmente positivi, 4884 negativizzati virologici e 595 deceduti, risultati colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non.

Per quanto riguarda l'intero Veneto, sono 67 i tamponi positivi segnalati nella medesima fascia oraria, per un totale di 24667. Di questi sono 2940 le persone ancora affette dal coronavirus, mentre 19586 sono i negativizzati e 2141 i deceduti, uno in più rispetto al precedente dato.

OSPEDALI - Lieve incremento anche delle persone costrettete dal virus al ricovero in ospedale: sono 151 quelle ora presenti nelle varie aree non critiche, 99 delle quali tuttora positive al Covid-19, e 18 quelle nelle terapie intensive, di cui 6 negativizzate. Guardando nello specifico alle strutture scaligere, il numero di pazienti ricoverati è sceso da 20 a 17: 8 a Borgo Roma (di cui 1 in terapia intensiva), 1 in terapia intensiva a Borgo Trento, 5 a Legnago (di cui 1 in terapia intensiva), 1 a San Bonifacio, 1 a Villafranca e 1 a Negrar.

ISOLAMENTI - Guardando al dato sulle persone in isolamento, si nota che rispetto alle 1933 dell'11 settembre, sono ora 1950. Di queste 396 sono positive, 628 sono viaggiatori in attesa del risultato del tampone, come le 778 venute a contatto con altre affetti dal virus, mentre 148 sono state confinate per altri motivi.

Prendendo in considerazione invece l'intero territorio veneto, sono 7837 gli individui in quarantena (7908 il dato precedente): 2036 positivi, 2078 viaggiatori, 3315 persone venute a contatto con altri positivizzati e 408 per altri motivi.

