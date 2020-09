Covid-19 a Verona, i dati sugli ultimi casi: un ripositivizzato in provincia

Sono 10 i casi di Covid-19 in provincia di Verona segnalati tra le ore 8 di lunedì e le ore 8 di martedì dall'Ulss 9 Scaligera, che fino alle ore 18 del 28 novembre contava 2053 persone in isolamento. Nessuno dei nuovi casi presenterebbe i sintomi della malattia, mentre un individuo di Bovolone, ricoverato prima il 25 agosto a Legnago e trasferito il 5 settembre in terapia intensiva a Borgo Trento è risultato ripositivizzato.

Non risultano invece essersi verificati in questa fascia oraria decessi di persone afflitte dal coronavirus.

