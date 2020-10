Covid-19, almeno 14 con sintomi su 52 casi: i dati dell'Ulss 9 Scaligera

Sono 52 i casi di Covid-19 registrati dall'Ulss 9 Scaligera tra le ore 8 di sabato e le ore 8 di domenica, di cui almeno 14 avrebbero presentato i sintomi della malattia. Stando all'azienda sanitaria, in quella fascia oraria non sono emersi casi di ripositivizzati o decessi, mentre le persone in isolamento alle ore 18 sarebbero stato 1897.

