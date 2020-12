Covid-19 in Veneto, 340 pazienti in terapia intensiva e altri 39 decessi

Una nuova lieve risalita dei ricoveri in terapia intensiva è indicata dall'aggiornamento delle ore 8 del 7 dicembre di Azienda Zero, sull'emergenza sanitaria in corso in Veneto, dove sono stati contati anche 1341 nuovi casi di Covid-19 e 39 decessi.

Dall'inizio della pandemia in regione sono stati dunque contati complessivamente 167799 casi, 78301 sono attualmente positivi, mentre 85237 sono i negativizzati virologici e 4261 i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non. Quest'ultimo dato nel precedente aggiornamento si era fermato a 4222.

In provincia di Verona sono stati 418 i nuovi casi annoverati, per un totale di 31708, dei quali: 14769 tuttora affetti dal coronavirus, 15826 negativizzati e 1113 deceduti, 10 in più rispetto al bollettino delle ore 17 di domenica.

Nel corso del consueto punto stampa, il Presidente Zaia ha affermato che complessivamente sono 572 i pazienti ricoverati nelle terapie intensive degli ospedali del Veneto. Di questi 340 (+9 rispetto al precedente dato) sono pazienti Covid, 23 dei quali negativizzati, mentre le aree non critiche ne ospitano 2775 (+3), di cui 2529 ancora positivi.

Per quanto riguarda le strutture veronesi, vedono ora 572 (-1) pazienti positivi in area non critica e 83 (+2) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli ospedali: 131 a Borgo Roma (di cui 7 in terapia intensiva), 117 a Borgo Trento (di cui 33 in terapia intensiva), 114 a Legnago (di cui 8 in terapia intensiva), 59 a San Bonifacio (di cui 7 in terapia intensiva), 105 a Villafranca di Verona (di cui 16 in terapia intensiva), 20 a Marzana, 1 a Bovolone, 71 a Negrar (di cui 7 in terapia intensiva) e 37 a Peschiera del Garda (di cui 5 in terapia intensiva).

Scarica il report delle ore 8 del 7 dicembre

Gallery