Covid-19 a Verona, l'Ulss 9 Scaligera registra 55 casi: 19 i sintomatici

Elaborato fino alle ore 8 di giovedì 17 settembre, l'aggiornamento dell'Ulss 9 Scaligera vede 55 nuovi casi di Covid-19 in provincia di Verona: di questi però, solo 22 hanno avuto diagnosi nelle precedenti 24 ore, gli altri casi fanno riferimento ai giorni scorsi e sono stati inseriti mercoledì nel database.

Secondo l'azienda sono 1849 gli individui in sorveglianza attiva nell'area scaligera, mentre non risultano essersi verificati nuovi decessi o ripositivizzazioni.



SESSO COMUNE DI DOMICILIO ORIGINE CASO POSITIVO SINTOMATICO F Arcole Contatto stretto (stessa famiglia - 1) NO M Arcole Contatto stretto (stessa famiglia - 1) NO M Bardolino Sorveglianza sanitaria del proprio datore di lavoro Da definire M Bardolino Sorveglianza sanitaria del proprio datore di lavoro Da definire M Bardolino Sorveglianza sanitaria del proprio datore di lavoro Da definire M Bovolone Trovato positivo all'ospedale di San Bonifacio NO F Castel d'Azzano Sorveglianza sanitaria del proprio datore di lavoro SI F Castelnuovo del Garda Contatto stretto NO F Cerea Contatto stretto NO F Cerea Da definire Da definire M Colognola ai Colli Caso sospetto SI F Legnago Caso sospetto SI M Legnago Contatto stretto NO F Marano di Valpolicella Contatto stretto SI M Marano di Valpolicella Contatto stretto SI M Marano di Valpolicella Contatto stretto NO M Marano di Valpolicella Contatto stretto NO F Minerbe Contatto stretto (stessa famiglia - 2) SI M Minerbe Contatto stretto (stessa famiglia - 2) SI M Negrar di Valpolicella Caso sospetto SI F Pescantina Trovato positivo al Pronto Soccorso di Negrar (ricoverata) SI M Peschiera del Garda Contatto stretto NO M Peschiera del Garda Viaggiatore positivo NO M San Bonifacio Caso sospetto NO F San Giovanni Lupatoto Caso sospetto SI M San Giovanni Lupatoto Contatto stretto (stessa famiglia - 3) NO M San Giovanni Lupatoto Contatto stretto (stessa famiglia - 3) SI F San Martino Buon Albergo Contatto stretto (stessa famiglia - 4) SI F San Martino Buon Albergo Contatto stretto (stessa famiglia - 4) SI M Sant'Anna d'Alfaedo Da definire Da definire F Soave Contatto stretto NO M Tregnago Viaggiatore positivo NO M Tregnago Viaggiatore positivo NO F Valeggio sul Mincio Contatto stretto (stessa famiglia - 5) NO M Valeggio sul Mincio Contatto stretto (stessa famiglia - 5) NO F Verona Contatto stretto NO F Verona Contatto stretto Da definire F Verona Caso sospetto SI F Verona Caso sospetto NO F Verona Contatto stretto NO F Verona Contatto stretto (stessa famiglia - 6) NO F Verona Contatto stretto (stessa famiglia - 6) NO M Verona Contatto stretto NO M Verona Sorveglianza sanitaria del proprio datore di lavoro NO M Verona Caso sospetto NO M Verona Trovato positivo al Pronto Soccorso di Borgo Roma Da definire M Verona Trovato positivo al Pronto Soccorso di Borgo Roma Da definire M Verona Da definire Da definire M Verona Trovato positivo al Pronto Soccorso di Borgo Roma (ricoverato) SI M Verona Trovato positivo al Pronto Soccorso di Borgo Roma (ricoverato) SI M Verona Caso sospetto NO F Villa Bartolomea Trovato positivo al Pronto Soccorso di Legnago (ricoverata) SI F Villa Bartolomea Trovato positivo all'ospedale di Trecenta (ricoverata) Da definire M Villa Bartolomea Trovato positivo al Pronto Soccorso di Legnago (ricoverato) SI F Zevio Contatto stretto SI

Questi invece i dati sui rientri dalle vacanze

