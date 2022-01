Covid-19 e green pass: si torna a manifestare nel centro di Verona

Una nuova manifestazione contro le misure restrittive per contenere la diffusione del Covid-19, si terrà a Verona nel primo pomeriggio di lunedì 3 gennaio, con appuntamento fissato per le ore 13 in piazza Brà.



A promuovere la protesta è ancora il comitato "Verona per la libertà", che con un post su Facebook lancia la «chiamata speciale»: «appello a chi ancora resiste ma soprattutto a chi non ci sta più, a chi non accetta il modello sociale che vogliono imporci».«Medicalizzazione della società», «Controllo sociale», «Transumanesimo», «Individuo apolide» e «Obbligo vaccinale», gli argomenti nel mirino del comitato, che prova a spingere la cittadinanza a partecipare ricordando l'importanza dell'esprimere il proprio pensiero e «della necessità di interrompere la catena, di distruggere questo sistema che a tutti i costi ci vogliono imporre».