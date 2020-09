Covid-19, crescono ancora gli isolamenti domiciliari in provincia di Verona

Aumentano le persone in isolamento domiciliare nel Veronese ma diminuisce il numero di quelle sintomatiche, mentre altri 42 casi di Covid-19 sono stati registrati sempre nella zona scaligera tra le ore 17 di martedì e le ore 8 di mercoledì. È quanto emerge dall'aggiornamento di Azienda Zero, che vede salire il totale dei casi in provincia, dall'inizio della pandemia, a 6273, di cui 617 sono attualmente positivi, 5058 sono negativizzati virologici e 598 sono i deceduti risultati colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non. Nessun nuovo decesso dunque è stato segnalato.

Prendendo in considerazione i dati dell'intero Veneto, si evince che sono 107 i nuovi casi registrati, per una cifra complessiva di 26154. Di questi 3155 sono tuttora affetti dal coronavirus, 20832 sono negativizzati e 2167 sono deceduti.

OSPEDALI - Non lontani da quelli della sera di martedì i dati relativi alle persone costrette al ricovero in regione. Nelle varie aree non critiche sono ora 194 gli individui presi in consegna dalle varie aree non critiche, 139 dei quali positivi, mentre sono 22 quelli presenti nelle terapie intensive, di cui 6 negativizzati.

Tornano ad essere 45 i pazienti positivi in cura negli ospedali veronesi: 23 a Borgo Roma (di cui 1 in terapia intensiva), 1 a Borgo Trento, 7 a Legnago (di cui 2 in terapia intensiva), 1 a San Bonifacio, 5 a Villafranca, 5 a Negrar (di cui 1 in terapia intensiva) e 3 a Peschiera.





ISOLAMENTO - Sono passate dalle 2081 di martedì alle 2254 di mercoledì, le persone confinate in isolamento domiciliare nella provincia di Verona, mentre quelle tra loro sintomatiche sono diminuite dalle 54 precedenti diventando 45. Di quelle ristrette al proprio domicilio, 541 persone sono effettivamente positive, 558 sono viaggiatori in attesa del risultato del test, così come le 1068 venute a contatto con un positivo, mentre per 87 si tratta di altre situazioni che hanno portato alla misura.

In tutto il Veneto sono 8173 gli individui in quarantena (di 7400 il precedente dato), di cui 147 positivi (in precedenza 161). Di questi 2197 sono risultati affetti dal Covid-19, 1508 sono di ritorno da un viaggio, 4163 sono venuti a contatto con un altro caso e 305 sono in isolamento per altre situazioni.

