Covid-19, altri 364 casi nel Veronese e 82 persone in terapia intensiva

L'alto numero di contagi di Covid-19 del Veneto dipende dal grande numero di tamponi eseguiti sulla popolazione, ha detto il presidente Luca Zaia nel corso del consueto punto stampa, durante il quale non è stata espressa particolare preoccupazione per il lieve aumento dei ricoveri, ritenuti in fase stabile.

Secondo l'aggiornamento delle ore 8 del 9 dicembre di Azienda Zero, sono 1287 i nuovi casi registrati in regione, dove il numero complessivo è ora di 173371. Di questi 81018 sono attualmente positivi, mentre 87950 sono negativizzati virologici (o guariti) e 4403 sono i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non. Dato quest'ultimo che rispetto al precedente aggiornamento segna 10 decessi in più.

In provincia di Verona sono 364 i nuovi casi annoverati per un totale di 32970, di cui: 15493 tuttora affetti dal virus, 16336 negativizzati e 1141 deceduti, dato rimasto dunque stabile rispetto alle 17 di martedì.

Gli ospedali del Veneto vedono ora ricoverate 2815 (+10 rispetto al precedente dato) persone nelle varie aree non critiche, 2551 delle quali ancora positive, e 346 (+3) in terapia intensiva, di cui 27 negativizzate.

Prendendo in considerazione le sole strutture scaligere, sono 578 (-3) i pazienti in area non critica e 82 (+2) quelli in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli ospedali: 125 a Borgo Roma (di cui 7 in terapia intensiva), 116 a Borgo Trento (di cui 32 in terapia intensiva), 109 a Legnago (di cui 8 in terapia intensiva), 63 a San Bonifacio (di cui 7 in terapia intensiva), 108 a Villafranca di Verona (di cui 17 in terapia intensiva), 21 a Marzana, 1 a Bovolone, 79 a Negrar (di cui 7 in terapia intensiva) e 38 a Peschiera del Garda (di cui 4 in terapia intensiva).

Scarica il report delle ore 8 del 9 dicembre

