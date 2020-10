Continuano a crescere in Veneto e a Verona i ricoveri di persone colpite dal Covid-19

Altri 100 tamponi positivi al Covid-19 sono stati registrati a Verona tra le ore 8 e le ore 17 del 27 ottobre, 588 in tutto il Veneto, mentre i ricoveri ospedalieri continuano piano piano ad aumentare.

È quanto emerge dall'aggiornamento di Azienda Zero, che vede la provincia scaligera toccare quota 9406 casi complessivi dall'inizio della pandemia, 3057 dei quali tuttora positivi, 5715 negativizzati virologici e 634 decessi, tra strutture ospedaliere e non, di individui colpiti dal virus. Uno in più del dato della stessa mattinata. Sono 4 in tutto i decessi registrati in questi giorni dall'Ulss 9 Scaligera: due 55enni di Verona e San Bonifacio, un 58enne di Monteforte e un 79enne di San Giovanni Lupatoto.

Prendendo in considerazione l'intera regione, il totale dei casi invece è arrivato a 47580, di cui 20081 attualmente affetti dal virus, 25147 negativizzati e 2352 deceduti (+8).

Continua a crescere di giorno anche il numero delle persone prese in cura dagli ospedali del Veneto, dopo essere state colpite dal Covid-19. In totale le aree non critiche ospitano ora 784 pazienti (alle ore 8 erano 749), di cui 699 tuttora positive, mentre le terapie intensive sono ora a quota 95 posti occupati (88 in precedenza), di cui 6 negativizzati.

Guardando nello specifico alla situazione delle strutture ospedaliere veronesi, il numero dei ricoveri è salito a 157 (+3), di cui 22 in terapia intensiva: 18 a Borgo Roma, 53 a Borgo Trento (di cui 9 in terapia intensiva), 18 a Legnago (di cui 3 in terapia intensiva), 1 a San Bonifacio, 45 a Villafranca di Verona (di cui 9 in terapia intensiva), 15 a Negrar e 7 a Peschiera del Garda (di cui 1 in terapia intensiva).

