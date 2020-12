In Veneto i pazienti Covid-19 in terapia intensiva sono 373. 89 a Verona

Lo stesso Presidente Luca Zaia ha definito «importante» la pressione sostenuta dagli ospedali in questo periodo di emergenza sanitaria (facendo riferimento in particolare al Veronese), confrontando i dati con quelli della prima ondata di marzo-aprile. L'aggiornamento delle ore 8 del 14 dicembre di Azienda Zero inoltre ha registrato altri 1761 tamponi positivi al Sars-CoV-2 in Veneto, dove il numero complessivo è ora di 193470. Di questi 92528 sono attualmente positivi al Covid-19, 96115 sono i negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 4827, quando il dato del precedente aggiornamento si era fermato a 4821.

In provincia di Verona i nuovi casi segnalati sono 253 per un totale di 37437, di cui: 18118 tuttora affetti dal coronavirus, 18075 negativizzati e 1244 deceduti, 2 in più rispetto al bollettino delle ore 8 di domenica.

Come detto dallo stesso Zaia, rimane difficile la situazione negli ospedali del Veneto, che vedono ricoverate 373 (+4) persone in terapia intensiva, di cui 28 negativizzate, mentre i pazienti non Covid sono 207. Nelle aree non critiche i ricoveri sono ora 2894 (+19), di cui 2646 ancora positivi.

Prendendo in considerazione le sole strutture ospedaliere scaligere, si contano 640 (+3) pazienti positivi in area non critica e 89 (+1) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli nosocomi: 133 a Borgo Roma (di cui 9 in terapia intensiva), 121 a Borgo Trento (di cui 33 in terapia intensiva), 110 a Legnago (di cui 6 in terapia intensiva), 70 a San Bonifacio (di cui 7 in terapia intensiva), 120 a Villafranca di Verona (di cui 19 in terapia intensiva), 27 a Marzana, 3 a Bovolone, 78 a Negrar (di cui 8 in terapia intensiva) e 67 a Peschiera del Garda (di cui 7 in terapia intensiva).

