Coronavirus, a Verona altri 143 casi e 9 decessi, 39 in tutto il Veneto

Sono 1148 i nuovi casi di Covid-19 segnalati in Veneto dall'aggiornamento delle ore 17 del 19 novembre di Azienda Zero, che vede anche 39 decessi, 34 ricoveri in più in area non critica e 6 in meno in terapia intensiva.

In regione dunque il numero complessivo dei casi è arrivato a 114139, dei quali 67459 sono attualmente positivi, 43584 sono negativizzati virologici e 3096 sono i deceduti colpiti dal virus.

Guardando nello specifico alla provincia di Verona, si contano 143 nuovi casi per un totale di 21545, di cui: 12713 tuttora affetti dal coronavirus, 8019 negativizzati e 813 deceduti, 9 in più del dato delle ore 8.

Per quanto riguarda la situazione dei ricoveri negli ospedali regionali, sono 2276 le persone presenti nelle varie aree non critiche, 2157 delle quali ancora positive al Covid-19, e 290 quelle in terapia intensiva, di cui 17 negativizzate.

Prendendo in considerazione solo le strutture scaligere, sono 465 (+11) i pazienti positivi in area non critica e 76 (-1) in terapia intensiva. Questi i dati delle singole strutture: 96 a Borgo Roma (di cui 3 in terapia intensiva), 96 a Borgo Trento (di cui 25 in terapia intensiva), 73 a Legnago (di cui 8 in terapia intensiva), 44 a San Bonifacio (di cui 14 in terapia intensiva), 109 a Villafranca di Verona (di cui 15 in terapia intensiva), 3 a Marzana, 20 a Bussolengo, 4 a Bovolone, 68 a Negrar (di cui 6 in terapia intensiva) e 34 Peschiera del Garda (di cui 5 in terapia intensiva).

