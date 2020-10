Covid-19: in 24 ore oltre 600 contagi in regione, 95 dei quali nel Veronese

In 24 ore, dalle ore 8 di martedì alle ore 8 di mercoledì, sono stati registrati altri 657 casi di Covid-19 in Veneto, di cui 95 a Verona, ma fortunatamente nessun nuovo decesso di persona colpita dal virus, mentre negli ospedali la situazione continua ad essere sottocontrollo (nella stessa fascia oraria è stato segnalato anche un aumento degli isolamenti domiciliari).

È quanto si evince dall'aggiornamento di Azienda Zero, che indica ora un numero complessivo di casi in regione, dall'inzio della pandemia, di 32973. Di questi 7182 sono attualmente positivi, 23565 sono negativizzati virologici, mentre il numero di decessi di persone afflitte dal coronavirus, tra strutture ospedaliere e non, come detto è rimasto fermo a 2226.

In particolare, nella provincia scaligera il totale dei casi è arrivato a quota 7376, di cui 1162 attualmente positivi, 5602 negativizzati e 612 deceduti.

Per quanto riguarda gli ospedali veneti, sono 359 (martedì 362) le persone in cura nelle varie aree non critiche, 271 delle quali ancora positive, e 40 quelle che si trovano in terapia intensiva, di cui 5 negativizzate.

Guardaondo nello specifico alla strutture ospedaliere veronesi, i ricoveri di pazienti affetti dal Covid-19 è passato da 47 a 54: 15 a Borgo Roma (di cui 4 in terapia intensiva), 4 a Borgo Trento (di cui 1 in terapia intensiva), 15 a Legnago (di cui 4 in terapia intensiva), 1 a San Bonifacio, 11 a Villafranca di Verona (di cui 1 in terapia intensiva) 7 a Negrar (di cui 1 in terapia intensiva) e 1 a Peschiera del Garda.





Scarica il report delle ore 8 del 14 ottobre

